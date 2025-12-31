苗栗連傳2起翻車事故！20歲男「為閃狗」撞電桿、6旬翁轉彎撞護欄

記者陳佳鈴／苗栗報導

通霄警方在短短兩小時內接連獲報兩起車輛翻覆意外。一名 20 歲蔡姓青年因閃避流浪犬失控側翻，隨後另一名 6旬老翁則在轉彎時不慎撞擊護欄翻覆。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣昨日（30日）晚間並不平靜，通霄警方在短短兩小時內接連獲報兩起車輛翻覆意外。一名 20 歲蔡姓青年因閃避流浪犬失控側翻，隨後另一名 6旬老翁則在轉彎時不慎撞擊護欄翻覆。所幸兩起事故中駕駛皆無生命危險，經測後均排除酒駕，詳細肇事原因仍有待調查。

第一起事故發生在晚間 6 點多，20 歲蔡姓男子駕駛轎車行經苑裡鎮山柑里。據蔡男向警方供稱，當時行駛中前方突然有一條狗竄出，他為了避免撞上毛小孩，下意識緊急轉打方向盤，導致車輛瞬間失控猛烈撞擊路旁電線桿。強大的衝擊力使車輛側翻於道路中央，車體損毀嚴重，蔡男幸運逃過一劫，並無大礙。

相隔沒多久，晚間8點多西湖鄉119縣道也傳出巨響。62 歲王姓男子駕車由西湖往銅鑼方向行駛，行經羊寮崎公車站牌附近的一處彎道時，疑似因過早切入轉彎，導致車輪直接撞上路旁水溝前的水泥護欄。車輛隨即失控，當場四輪朝天翻覆於路面，現場散落大量碎片，王男受驚嚇後自行脫困，身體並無顯著傷勢。

轄區通霄警分局接獲通報後，迅速派員到場交管並實施酒測，確認兩名駕駛均無酒精反應。警方指出，蔡男事故點位於偏僻路段，常有野生動物出沒；另外王男事故點則是多彎道區域，對判斷力是一大考驗。

警方也提醒，夜間視線較差，行經村落或郊區應留意動物竄出。遇彎道或狹窄路段應降低車速，避免轉向過早或過大導致操作失當。

