苗栗適應體育融合籃球賽 熱鬧

苗栗縣政府昨（二十八）日舉辦一一四年度適應體育融合籃球賽暨特殊教育志工家長、愛心學生表揚會，副縣長邱俐俐表揚特殊教育愛心學生三十一名、特殊教育志工家長四名，表彰平日默默為特教學生辛勞付出，強調未來將繼續攜手各界，讓普特共融真正成為苗栗的日常，讓每一位孩子都能在我們的山城找到舞台、找到力量、找到明天。

苗自縣政府重視普特融合交流活動，今年全縣適應體育融合籃球賽包含各校特教班、普通班及國立苗栗特教學校學生，共五十六校、一二九隊、四八八位學生參加，另特別規畫「運動輔具體驗區」，讓師生體驗地板滾球、冰壺、布袋球、復健助行器及復健運動三輪車等，感受「運動無礙、愛無限」的精神。

昨日活動於苗栗縣立新港國民中小學登場，副縣長邱俐俐頒獎表揚特殊教育志工家長及愛心學生，向三十一位愛心學生與四位特教志工致上最深的敬意，議員鄭秋風、議長李文斌秘書、以及多位議員助理等地方民意代表也到場共襄盛舉，為孩子加油打氣。

副縣長邱俐俐與特教學生合作一同打籃球，用最適切的方式讓特教生也能體驗S型運球、相互傳球的樂趣，此外，副縣長除體驗復健助行器及復健運動三輪車，並與孩子們玩地板滾球、冰壺、布袋球，相互切磋學習，更分享冰壺技巧給接下來要上場的學生，希望他們玩得盡興，隨後前往籃球場為孩子們加油打氣，肯定特教老師用最細膩的方式調整規則，讓每個孩子都能參與。副縣長邱俐俐表示，今年的適應體育融合籃球賽是苗栗推動普特共融最具代表性的年度活動，透過調整規則讓特教生與普通生真正能一起上場，使籃球不再只是競技，而是一項每位孩子都能參與、都能成功的運動，同時藉由今年新增的運動輔具體驗區，不僅讓孩子能在安全友善的環境中探索運動的可能，更讓大家看見：「運動平權不是口號，而是需要縣府、學校、家庭一起打造的環境」。

副縣長邱俐俐強調，每一位孩子，都值得被看見、被理解，也值得站在同一片球場上追求自己的無限可能，未來縣府會持續推動普特共融，強化特教資源、提升校園無障礙環境，與學校共同打造一個讓每位孩子都能自信成長、安心前行的友善苗栗。