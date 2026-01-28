苗栗遭棄235隻死雞確診H5N1禽流感 鍾東錦：重罰100萬

苗栗縣後龍鎮外埔大排水溝26日被發現大量死雞，苗栗縣動物保護防疫所接獲通報，指出該地水溝發現遭棄置雞屍共235隻，當日立即採樣送驗，並委由化製廠將雞屍銷毀，同時針對周邊環境全面清消，另啟動周邊3公里內養禽場健康訪視。動防所今（28）日接獲獸醫研究所通知，死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感。

縣長鍾東錦已指示徹查棄置雞屍之行為人，並將依違反《動物傳染病防治條例》以最高罰則重罰100萬元，同時採取嚴密防疫作為，全面防堵疫情破口。

