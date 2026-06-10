苗栗還有500噸致癌石棉瓦！爭取千萬全額補助清一半
石棉被證實為致癌物質，中央編定預算協助縣市逐年回收清除，但因每年補助數額受限，苗栗縣議員楊明樺10日質詢環保局，是否能爭取中央增加補助加快清除成效？環保局長沈鳳臺答詢表示，中央今年補助苗栗縣石棉回收經費共有475萬元，可清除50噸的廢石棉瓦，但實際盤點苗栗縣目前還有500噸廢石棉瓦要清理，最新進展是由苗栗縣政府跟環境部來做一個廢石棉瓦合辦計畫，那總經費是1000萬元，預估可以清除將近250公噸的廢石棉瓦。
楊明樺質詢指出，近年環境部推出補助石棉瓦回收專案，還是有量能不足的問題，能否爭取中央增加補助？假設未來這項專案中央停辦，縣府是否有餘力繼續在苗栗推行下去？
環保局長沈鳳臺答詢表示，石棉建材廢棄物的清除工作，環境部資源循環署每年都有分年度補助給各縣市政府，那經過實際盤點，今年度苗栗縣有475萬元經費，預計可以清除50噸的廢石棉瓦，經過縣府實際盤點，苗栗縣目前大概還有500噸的廢石棉瓦待清理，縣長鍾東錦也高度重視這件事情。環保局曾研擬過由縣府來制編預算，提供給家戶去做清理，但因縣府財政壓力，所以沒辦法去編列這個預算。
沈鳳臺指出，去年，縣府跟環境部展開一個示範驗證計畫，這個計劃在今年6月1日已由環境部正式核定，由苗栗縣政府跟環境部來做一個廢石棉瓦合辦計畫，那總經費是1000萬元，是全額由中央來補助做一個指引，會採取新型態以熱處理再利用的一個技術方法。預估可以清除將近250公噸的廢石棉瓦，可以有效加快廢石棉瓦清除速度。
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