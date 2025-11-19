苗栗郵局前往仁德醫校辦理「金融保險知識校園講座暨防詐宣導」活動。

為強化青年學子正確理財及防範詐騙、洗錢的觀念，苗栗郵局十九日前往仁德醫護管理專科學校舉辦「金融保險知識校園講座暨防詐宣導」活動，透過互動式教學，以輕鬆活潑的方式傳遞實用的理財與防詐資訊，展現郵政機構積極履行社會責任的精神。

講座內容分為「數位金融與智慧防詐」及「保險知識校園講座」兩大主題，首先介紹隨著數位金融蓬勃發展而普及的電子支付服務，說明同學可透過下載支付APP綁定郵局存款帳戶，輕鬆完成「轉帳」、「儲值」、「提領」等操作，同時提醒學子在進行任何金融交易時，務必謹記防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」。接續則帶入保險基本知識與郵政簡易壽險特色，透過生活化案例，協助同學了解保險的重要性與實際應用，體認保險在面對意外或風險時所能提供的保障與支持。

苗栗郵局局長郭白慧表示，感謝仁德醫護管理專科學校推廣教育中心組長陳素美的協助與支持，讓郵局得以深入校園推廣金融教育。並指出，培養「先儲蓄、後消費」、「量入為出」的正確理財態度，是建立良好財務習慣的關鍵，未來郵局將持續推動數位金融與保險知識宣導，期望協助青年學子提升金融素養，落實產學合作，共創安全、健康的金融環境。