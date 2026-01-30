苗栗郵局包場觀影「冠軍之路」 期許二0二六年揮出全壘打

為落實員工關懷、促進同仁身心健康並深化客戶關係，苗栗郵局特別規劃電影包場觀影活動，邀請郵政同仁、眷屬及大宗客戶一同欣賞電影「冠軍之路」，現場亦結合防詐騙宣導，提醒大家隨時提高警覺，守護自身及用郵客戶的財產安全；透過寓教於樂的方式，凝聚團隊向心力，也期許苗栗郵局全體同仁在二0二六年能如片中主角般全力以赴，揮出屬於自己的全壘打。

苗栗郵局新任局長吳振斌表示，「冠軍之路」所傳遞的核心精神，與「中華郵政國家隊」的使命與角色高度契合，中華隊在逆境中堅持不懈、彼此支援；而郵政同仁同樣在看不見的戰場上，長年堅守崗位、使命必達，以確保各項服務不中斷，充分展現冠軍級的韌性與責任感。

吳振斌局長進一步指出，「中華郵政國家隊」雖不在球場上揮棒，但在關鍵時刻，終能挺身而出。自疫情期間起，郵政即肩負起後勤任務，從配送口罩、防疫物資與協助普發三倍券，到近期的普發現金一萬元，以及每日不中斷的郵件遞送與儲匯服務，每位同仁各司其職 、缺一不可。期勉同仁持續以冠軍級的態度精進服務品質，讓郵政成為民眾心中最值得信賴、永不缺席的國家隊。

苗栗郵局表示，本次規劃電影包場觀影活動結合員工福利、客戶關懷與防詐騙宣導等元素，讓同仁在繁忙工作之餘得以放鬆身心，也讓客戶感受郵局溫暖、貼心的服務精神；未來將持續規劃多元且具意義的活動，以更優質的服務回饋社會大眾（見圖）。