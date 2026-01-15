苗栗郵局新卸任局長交接典禮苗縣府秘書長感謝郵局對地方的支持與服務

苗栗郵局新卸任局長舉行交接典禮左為卸任長郭白慧右為新任局長吳振斌。（記者江乾松攝）

苗栗郵局昨十五日舉辦新卸任局長交接典禮，苗栗縣政府秘書長陳斌山感謝郵局長期以來的協助與支持、卸任局長郭白慧任內的用心與貢獻，並歡迎新任局長吳振斌，期許繼續承襲優良傳統，為地方鄉親創造更便利、更具溫度的郵政服務。

卸任郭白慧局長歷任彰化企劃行銷科長、特級支局經理及臺北、臺中郵局企劃行銷科長等職務，資歷完整、經驗豐富。自一一三年元月十五日起任職苗栗郵局長期間二年，深耕地方、積極推動各項業務，率領團隊達成多項重點目標，於一一三年度獲得各等郵局績效評核全區第一名、一一三及一一四年度分別榮獲「郵政壽險超越巔峰業務競賽」及「壽險高峰會」丙組第一名，績效表現亮眼，並積極推動郵政業務與地方社區的連結，全力支持各項公益活動以及協助縣府宣導防詐騙等工作。

新任局長吳振斌則為苗栗女婿，郵政資歷深厚，歷任平鎮、龍潭、蘆竹、桃園等郵局，曾任新竹及桃園郵局快捷股股長、企劃行銷科副科長、桃園特級支局經理，並自一一三年十月起出任桃園郵局郵務科科長，兼具郵務實務與行銷管理經驗，郵政體系資歷完整，服務期間推動快捷及上收業務成效良好，並重視團隊經營與服務品質，具備穩健的管理歷練。在崗位上強化團隊行銷推展各項重點業務，積極參與社區活動及關懷弱勢族群，並守護民眾財產安全，配合警方全力防止詐騙，實務經驗豐富。

十五日苗栗郵局新卸任局長交接典禮於郵局禮堂舉行，交接典禮由中華郵政股份有限公司協理簡詠涵監交，局長郭白慧、吳振斌交接印信，苗栗縣政府秘書長陳斌山、立委邱鎮軍助理張朋輝、議長李文斌機要秘書李文星、苗栗總工會理事長麥志宏等人見證隆重儀式。

苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，感謝卸任局長郭白慧兩年來對苗栗縣的支持跟協助，帶領郵局與台企、台銀對警察局的協助防詐，恭喜家住彰化鹿港的郭白慧局長榮升家鄉彰化郵局局長，同時歡迎新任局長吳振斌返鄉服務，身為苗栗女婿的他希望能繼續協助鄉親各項郵政及相關業務，帶領苗栗又局開創新局，有需要縣府協助的地方，苗栗縣政府也會全力以赴。