苗栗郵局辦理「一一四年第四季樂齡活動-心理健康講座」

為鼓勵銀髮保戶及多元族群參與社區活動，拓展人際關係提升自我健康管理觀念，苗栗郵局昨三十日於該局六樓大禮堂辦理「一一四年第四季樂齡活動－心理健康講座」，邀請年滿六十五歲之郵政壽險要（被）保人、身心障礙者、原住民及新住民朋友參與，吸引一百餘人蒞臨現場，同時亦邀請苗栗警察局偵查隊進行防詐宣導（見圖，二排右四為郭白慧局長）。

本次活動特別邀請蛹之生心理諮商所-林廉峻諮商心理師，擔任主講人，以溫暖親切的方式，結合心理學理論與生活經驗，陪伴長者們一同探索正向心理學的智慧；他分享到，當人生走過成長、工作、成家與養育的階段，從父母到祖父母，看著孩子各自成家立業，是一種圓滿，也是一種新的開始；長者們可以透過參與社區活動、志願服務、發揮過往的經驗與熱情，繼續為社會貢獻心力。

苗栗郵局局長郭白慧表示：「希望透過郵局舉辦的樂齡活動，讓長者們親近人群、吸收新知，透過人與人的互動，促進身心健康與生活動力。」並補充：「郵局的角色不僅是提供金融與保險服務，更是社區中的一份子，我們有義務，陪伴長者走出每一步、過好每一天。」最後鼓勵大家：「一起學習以平和的心看待角色轉變，找到屬於自己的步調與節奏，在日常的每一刻中體驗自在、安穩與幸福。」