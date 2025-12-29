苗栗都計資訊查詢上線 提升透明便捷度

為落實數位政府政策，並提升都市規劃管理的效率與透明度，苗栗縣政府訂於一一五年一月一日正式啟用「苗栗縣都市計畫資訊暨查詢系統」。此系統整合了全縣都市計畫區的各項計畫書圖、土地使用分區及相關資料，提供鄉親、政府機構及企業更加便捷和高效的查詢及應用服務。

該系統不僅是政府行政決策的重要工具，也為民眾提供了便捷的資訊查詢途徑。過去，由於都市計畫資料分散且查詢途徑繁瑣，民眾若有土地開發、規劃審查或購屋需求，常常需要多方詢問、甚至親自到所在地公所或縣政府才能獲得完整資料。而現在，所有都市計畫相關資訊都可以透過數位平台輕鬆查詢，讓鄉親在任何時間、任何地點都能快速了解相關規劃及政策內容，進而做出更明智的選擇，提升民眾與政府之間的互動，實現透明治理。

再者，此系統的建置大大提高了縣府或相關公部門的工作效率。無論是土地使用規劃、公共建設的規劃與審議，還是各項政策的執行，所有相關資料都能在系統中迅速查找到，實現即時更新和協同工作。透過圖形化介面，相關公務部門可以輕鬆查看計畫書圖、都市計畫範圍等核心資料，並進行更精確的規劃分析與審議。也提升了跨部門合作的協同效能，進一步加強了公共資源的運用。

苗栗縣府自鍾縣長上任後，一直朝向智慧治理目標推動，透過數據的集中管理與開放應用，能夠在未來逐步擴大系統功能，提升數據分析與應用的範圍，為智慧城市建設奠定更堅實的基礎，而這樣的數位化轉型，有助於加快公共建設、提升城市運營效率，並促進經濟發展。

配合都市計畫資訊查詢系統啟用上線，將依據政策方向及實際需求持續進行優化，並不斷增強資料內容與功能的完善。未來，系統將逐步加入更多與市民生活密切相關的功能，例如線上申辦繳費、土地功能查詢、相關許可案件查詢等，逐步提升民眾洽公的便利性，促進公共政策的公開與協作，實現更高效、更智能的城市管理。