苗栗醉男違停遭攔查！心虛怕「酒駕露餡」狂逃 糗自撞警車落網了

記者林意筑／苗栗報導

今年7月某日深夜，苗栗一名林姓男子在某卡拉OK店飲酒歡唱，雖已喝酒醉但仍堅持開車上路，結果卻因違停遭警方攔查，但林男深怕酒駕被發現，竟猛踩油門逃逸，未料他最終卻自撞警車被逼停。經苗栗地院審理，依妨害公眾往來安全等罪判刑7月，可易科罰金。

據了解，林男當時在某卡拉OK店飲酒狂歡，於深夜時分酒駕離開，行經公館鄉某公園旁時，因違規停車引起巡邏員警注意，林男因酒駕心虛怕恐查獲，竟猛踩油門加速逃逸。過程中林男不斷違規，不僅逆向行駛、轉彎未顯示方向燈及閃光黃燈路口未減速慢行等。

員警則緊跟在後，最終動員警網攔截圍捕，此時林男依然在街頭狂飆，試圖甩掉員警追緝，直到凌晨2時許，林男行經公館鄉忠孝路、富東街口時，因閃避不及猛力撞上警車，最終林男遭逮，吐氣所含酒精濃度高達每公升0.94毫克。

經苗栗地院法官審理，認為林男犯後坦承犯行、態度尚佳，依妨害公眾往來安全罪、不能安全駕駛動力交通工具罪判處林男有期徒刑，應執行有期徒刑7個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

