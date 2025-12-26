苗栗醫院將與台大新竹分院跨院合作 第一階段支援3科門診

衛福部苗栗醫院與臺大新竹分院將跨院合作，初期有3科門診，圖為苗栗醫院外觀。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣並未沒有醫學中心，不少民眾常到台中或台北等處就醫，相當不便，衛福部苗栗醫院指出，已與新竹臺大分院合作，攜手展開跨院醫療合作，第一階段合作科別將有家庭醫學科、心臟內科、腎臟內科，未再逐漸擴至其他科別。

苗栗醫院表示，這次是由苗栗醫院院長徐國芳與新竹臺大分院院長洪冠予共同討論推動跨院合作，雙方將以專業互補、資源共享為核心，逐步強化苗栗地區的醫療照護網絡，讓在地鄉親享有更即時、更安心的醫療服務 。

苗醫指出，第一波醫療合作科別為家庭醫學科、心臟內科、腎臟內科，後續再擴展至身心科、復健科、新陳代謝科等相關專科。未來每一季兩院持續會進行醫療成效檢視，深化醫療合作範圍。

