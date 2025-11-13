苗栗銅鑼杭菊芋頭節登場

今年杭菊花海遍及銅鑼九湖、樟樹、朝陽等村，自十一月中旬開始為期三週，正是最佳賞花時機。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉農會推廣在地農產品，十三日舉辦「二０二五苗栗銅鑼杭菊芋頭節-菊祥如芋」宣傳記者會，為活動揭開序幕，宣傳銅鑼消費不高但CP值很高，邀請各地遊客十一月二十二、二十三日來銅鑼一遊，欣賞浪漫杭菊花海外，品嘗美味的芋頭料理。

今年杭菊花海遍及銅鑼九湖、樟樹、朝陽等村，自十一月中旬開始為期三週，正是最佳賞花時機，銅鑼鄉農會特別以食農教育為活動主題，二十二、二十三日於秋美人農場規畫闖關及杭菊食農DIY體驗以外，當天還有「鼓聲響起祥獅獻瑞開幕式」、「食芋大振品嚐會」、「多元文化原民舞蹈」與各式表演等精彩活動。

縣長鍾東錦表示，十一月是杭菊跟芋頭成熟的季節，銅鑼鄉芋頭栽種面積九十公頃、杭菊面積五十公頃，開車行經杭菊花田都能聞到陣陣撲鼻的香氣，若在普洱茶中加些許菊花，更是能享受迷人茶香、花香，歡迎遊客攜家帶眷一起來杭菊花海拍照打卡，品嘗在地美味料理一定值回票價。

銅鑼鄉農會強調，為提倡地產地消，銅鑼鄉農會輔導種植的杭菊和金菊產品外包裝上，都印有「銅鑼鄉杭菊產地團體商標」，且經完整封裝後才販售，請消費者購買時認明此商標，以確保台灣在地安心農產；此外，銅鑼杭菊採收前由農友自主管理，先自行送驗農藥殘留檢驗，合格後才准予採收，烘乾後農糧署均會會同苗栗縣政府、農會逐一對每位農戶所烘乾的杭菊成品進行二次採樣及四一一項農藥殘留檢驗，確保在安全值內才准許杭菊上市。