苗栗銅鑼水管破如「噴泉狂湧」 台水急搶修4戶受影響

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗銅鑼鄉中平大橋下方的水管突然破管，大量的自來水不斷噴湧，就像是噴泉一樣，民眾見狀趕緊通報。自來水公司解釋，是橋下直徑40公分的自來水管線破管，管線水源主要是供應到中平工業區使用，但已經由周邊的進水場調度用水，有4戶受到影響，工作人員也到場搶修，預計會在一天內完成修復作業。

大量水花從橋的下方不斷往外噴，水噴得又快又急，就像是湍急的噴泉一樣，這裡是苗栗縣銅鑼鄉中平大橋下方，橋下直徑40公分的自來水管線，水源從鯉魚潭水庫供應，昨(1)日下午，疑似主幹管突然破管，導致大量的自來水噴湧而出，苗栗縣銅鑼鄉代表徐裕逢說：「我們是經過的時候發現有水花，一開始原以為是不是在做壓力檢測，可是發現水越噴越大。」

自來水公司人員工作，今(2)日上午一早已經在現場進行搶修，公司解釋，破管的管線是可撓管，大多都用在橋樑上，作為防震使用，材料特殊因此需要時間進行備料，自來水公司第三管理處副處長徐玫玲說：「因為這個管材比較特別，所以正在準備材料中，也因為施作上要用到，就是過橋檢驗車輛，要調用這些車輛來修復，大概9點左右會開始施作，預計到下午5點會修復。」

水管突然破裂路邊湧出噴泉，自來水公司說，這條管線主要是供應到中平工業區使用，目前已經由周邊的進水場調度用水，整體有4戶受到影響，已經通知當地民眾，如果真的出現缺水，會出動水車支援，整個工程會在今日全部完成。

