苗栗銅鑼自來水管修復又噴水花 台水：調材料處理

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣鯉魚潭水庫供應銅鑼鄉中平及公館鄉的自來水管線，1日下午在中平大橋突然爆管，台水公司昨天搶修完成，未料今天再度噴出大量水花，台水表示，將調度材料加強處理。

無黨籍銅鑼鄉民代表徐裕逢指出，1日下午駕車經過中平大橋，發現橋邊自來水管噴出大量水花，經通報自來水公司到場處理，修復到深夜。

徐裕逢說，今天中午11時50分許，有民眾告知中平大橋下路面出現大量積水，不解明明沒下雨，橋梁牆面卻不斷有水流下，他到場查看發現，和日前破管處應是同一位置，水量較1日小一些，但也宛如花灑不斷有水噴出，立即向台水公司反映。

台灣自來水公司第三區管理處副處長徐玟玲表示，該管線為鯉魚潭水庫供應銅鑼鄉中平、中興工業區及部分公館鄉支線，直徑40公分，1日疑因管線老舊出現裂縫，因並非主要幹管，當日停水4戶，包含2間砂石場、1間資源回收廠及苗栗縣動物保護教育園區，用水量不大，必要時也可由中興淨水場調度支援，其餘一般用戶未受影響。

徐玟玲指出，初步研判橋墩使用防震的可撓管鬆脫，導致修復後再次漏水，目前正進行調度管材，將加強固定處理。（編輯：李錫璋）1141203