苗栗銅鑼芋頭也優質 公所變花樣廣邀全國遊客
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣出產的芋頭品質穩定深受消費者喜愛，除了公館芋頭名聞遐邇，鄰近公館的銅鑼同樣出產不少優質芋頭，銅鑼鄉公所今天也舉辦活動讓芋頭變出不同花樣，包括料理秀、芋頭蛋塔DIY以及深度小旅行吸引不少遊客參加，鄉公所也打鐵趁熱，廣邀全國遊客至銅鑼鄉一日遊。
銅鑼鄉公所為迎接遊客，安排市集展售在地農產品、各式風味美食，以及適合親子同樂的趣味闖關、芋頭蛋塔DIY與拔芋頭農事體驗，鄉公所也邀請到知名型男主廚吳秉承帶領民眾學習料理芋頭；深度小旅行則安排4輛專車帶領遊客深入探訪銅鑼景點，鄉公所也提供接駁車，方便遊客往返於銅鑼車站與活動現場。
苗栗縣祕書長陳彬山說，銅鑼鄉芋頭不只享有名氣，品質同樣優異，歡迎大家多購買當季新鮮的芋頭和在地農特產品；銅鑼鄉芋頭種植面積約50公頃，與杭菊、仙草、茶葉皆為鄉內重要農產。
香芋銅鑼庄產業文化活動 揭幕
苗栗縣銅鑼鄉公所八日在中平集會所舉辦二○二五香芋銅鑼庄產業文化活動，規畫市集攤位、芋頭蛋塔DIY、拔芋頭、創意香芋料理秀，並推出深度小旅行，吸引許多民眾前來參加，苗栗縣政府秘書長陳斌山歡迎全國遊客踴躍參與，到銅鑼鄉一日遊，品嚐、採購芋頭，體驗客庄風情。八日上午開幕式先由社區「千歲團」太鼓隊帶來表演，老人家們精神抖擻地跟著歌曲擊鼓，獲得滿堂彩。苗栗縣政府秘書長陳斌山、縣議員黃芳椿、羅貴星、造橋鄉長徐連斌、三灣鄉長李運光、南庄鄉長羅春蓮、銅鑼鄉公所秘書賴文良、代表會主席林九?、副主席賴碧雲、多位代表、村長、鄉農會理事長葉東維等人一起拔起芋頭為活動揭幕。苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，感謝銅鑼鄉長及公所團隊長期對縣政府的支持，銅鑼鄉芋頭很有名，品質好，歡迎大家多多購買當季新鮮的芋頭 ...台灣新生報 ・ 7 小時前
