苗栗銅鑼芋頭也優質 公所變花樣廣邀全國遊客

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣出產的芋頭品質穩定深受消費者喜愛，除了公館芋頭名聞遐邇，鄰近公館的銅鑼同樣出產不少優質芋頭，銅鑼鄉公所今天也舉辦活動讓芋頭變出不同花樣，包括料理秀、芋頭蛋塔DIY以及深度小旅行吸引不少遊客參加，鄉公所也打鐵趁熱，廣邀全國遊客至銅鑼鄉一日遊。

銅鑼鄉公所為迎接遊客，安排市集展售在地農產品、各式風味美食，以及適合親子同樂的趣味闖關、芋頭蛋塔DIY與拔芋頭農事體驗，鄉公所也邀請到知名型男主廚吳秉承帶領民眾學習料理芋頭；深度小旅行則安排4輛專車帶領遊客深入探訪銅鑼景點，鄉公所也提供接駁車，方便遊客往返於銅鑼車站與活動現場。

苗栗縣祕書長陳彬山說，銅鑼鄉芋頭不只享有名氣，品質同樣優異，歡迎大家多購買當季新鮮的芋頭和在地農特產品；銅鑼鄉芋頭種植面積約50公頃，與杭菊、仙草、茶葉皆為鄉內重要農產。

