苗栗長輩提前領紅包！ 1000元春節敬老禮金2/4發放

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府自2024年起聯合縣內18鄉鎮市公所，發放「苗栗縣敬老禮金」，在春節、端午及重陽等三大傳統節日前，各發放禮金1000元。隨著金馬年農曆春節腳步將近，縣府今天宣布，2026年春節敬老禮金將於2月4日(星期三)匯入帳戶，讓長輩提前領「紅包」、過好年！

縣府社會處表示，凡2025年1月1日(含)以前設籍苗栗縣且今年1月1日(含)以前年滿65歲以上長者或55歲以上原住民，每人將領到1000元。此次春節敬老禮金共計10萬5957位長輩受惠，發放總金額1億595萬7000元。為落實簡政便民，禮金發放以「直接匯款」為主，由全縣18鄉鎮市公所執行撥款作業，長輩無須舟車勞頓即可領取。

社會處提醒，禮金入帳後，長輩刷存摺確認時請留意存摺摘要，大多數金融機構帳戶將顯示「敬老禮金」，戶籍位於公館鄉、南庄鄉及三灣鄉且使用郵局帳戶的長輩，摘要則會顯示「春節禮金」。

社會處表示，有少部分長輩因帳戶遭凍結、列為警示戶或帳戶錯誤導致匯款失敗(退匯)之情形，公所將主動聯繫通知，改以「現金」方式補發。惟考量春節連假因素，現金補領期限延長至3月16日(星期一)截止，逾期將不再補發，請長輩務必留意時程。若有退匯情形須更新帳戶資料者，務必於5月20日(星期三)前向戶籍地公所完成變更，以利後續節日禮金能順利撥款。

縣長鍾東錦強調，春節期間常是詐騙集團活躍高峰期，縣府辦理敬老禮金發放「絕對不會」透過電話要求長輩操作提款機(ATM)、網銀或要求提供密碼。若接獲不明群組訊息或連結，請務必提高警覺，小心防詐！有任何疑慮，請撥打反詐騙專線165、縣民專線1999或直接洽詢戶籍地公所及縣府社會處老人福利科037-559642查證，守護荷包安全。

