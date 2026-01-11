苗栗門牌新制3/5上路 「不掛或造假」都要罰

苗栗門牌自治條例3月5日實施，不掛或亂掛門牌都開罰。（圖：Google Maps。）

遇到沒有門牌的地址，讓外送員或快遞叫苦不已，甚至連第一線救護的消防員也受到影響！苗栗市府前路、日新街和新都街，被外送員公認「三大雷區」。苗栗縣政府表示，3月5日將強制執行自治條例，如果經戶政事務所通知建築物所有權人、現住人或管理人限期改善，屆期未改善，沒有門牌罰300元，私設不實或假地址門牌罰5000元，而且採連續罰。（彭清仁報導）

苗栗縣政府民政處指出，原自治條例對於沒有門牌住戶，只能發函勸導，並無強制力。新自治條例則參考台北市、台中市政府自治條例規定，沒有門牌或私設戶政未編釘或不符的門牌，經戶政事務所通知建築物所有權人、現住人或管理人限期改善，屆期未改善，沒有門牌罰300元，私設戶政未編釘或不符的門牌罰5000元，均可採連續罰。

廣告 廣告

另外，民政處表示，門牌並不一定要公發藍底白字鐵牌，允許自製特色門牌。門牌釘掛位置規定在正門左上方，或明顯易見適當位置，如無適當位置或無法釘掛者，應在大門上方適當高度位置，繪製門牌標誌。新制3月5日實施，相關問題可以洽詢各地鄉鎮市戶政事務所。

據了解，由於外送消費趨勢，雖然定位系統相當發達，但送到家門附近，最後還是要靠門牌地址確認。苗栗市的府前路、日新街和新都街，因門牌殘缺不全，也被外送員和快遞員視為三大雷區。