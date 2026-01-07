苗栗關懷據點 長輩餐費月加1千

苗栗縣政府輔導設置231處社區關懷據點，縣長鍾東錦考量物價飛漲，為讓長輩吃得好、吃得營養，從今年起每個月餐飲增加1000元。另外，據點專職人員薪資，也爭取中央經費支持每月加薪1000元，期望專職人員能久任，提供幸福、溫暖的據點服務。

縣府社會處表示，依苗栗縣戶政統計資料顯示，至114年12月底止，縣內65歲以上老年人口有10萬7476人，占全縣總人口數20.23％，為建立普及化的老人照顧服務網絡及社區居民關懷互助的健康社區，苗栗縣政府積極輔導設置231處「社區照顧關懷據點」，提供電話問安、關懷訪視、餐飲服務及健康促進活動等服務，使老寶貝們在熟悉的居住環境下安心自在、健康快樂的生活，讓據點成為長者的第2個家。

廣告 廣告

縣府特邀集全縣關懷據點及18鄉鎮市公所承辦人員，分成3個場次舉行社區照顧關懷據點計畫經費說明會，藉此讓社區了解未來執行及業務推動內容，落實據點橫向交流與經驗分享，以增進社區工作人員對社區照顧關懷據點工作內容與方法的認識。

首場說明會7日在縣府第2辦公室國際會議廳登場，鍾東錦考量物價飛漲，為讓長輩吃得好、吃得營養，據點餐飲經費115年由每月6000元提升至每月7000元；另外據點專職人員薪資，也爭取中央經費支持，由每月3萬3000元提升至每月3萬4000元，大專院校畢業加給1000元，為每月3萬5000元，期望專職人員能久任。