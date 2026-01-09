苗栗關懷餐飲經費 每月調升至7千

為因應高齡化挑戰並對接中央長照政策，苗栗縣政府9日辦理「115年度社區據點經費說明會」，縣長鍾東錦表示，餐飲加值經費調升至7000元，專職人員起薪同步調高，盼穩定基層人力，加強長者的照顧服務。社會處說明，雖《財劃法》名義增加補助，但受限於中央調降苗栗補助層級，地方自籌壓力不減反增，縣府將精準配置資源，確保服務品質不打折。

縣府昨日上午在頭份市民生社區活動中心舉辦115年度社區照顧關懷據點計畫經費第3場說明會，縣長鍾東錦偕社會處長張國棟、老人福利科長張瑞瑜，及議員徐功凡、蕭詠萱等共同出席，與來自竹南、後龍、造橋、頭份、南庄及三灣等鄉鎮的社區夥伴交流互動，說明政策方向與經費調整內容，並宣布餐飲補助與薪資調升等利多措施。

社會處指出，截至114年12月底，苗栗縣65歲以上老年人口達10萬7476人，占全縣總人口數20.23％，已正式邁入高齡化社會。為讓長者能在熟悉的社區中安心生活，縣府積極推動社區照顧關懷據點，目前已輔導設置231處據點，提供電話問安、關懷訪視、餐飲服務及健康促進活動等多元服務，使據點成為長者第二個家。

鍾東錦表示，考量物價上漲，縣府將酌量調高據點餐飲加值經費，115年度由每月6000元提升至7000元，同時爭取中央經費支持，據點專職人員薪資由每月3萬3000元提升至3萬4000元，大專院校畢業者另加給1000元，達每月3萬5000元。縣府期望透過經費調整鼓勵社區據點專職人員長期服務，提供長者溫暖照顧。

社會處指出，苗栗縣近年持續增加社區據點數量，相關服務支出也隨之提高，由於中央已將苗栗縣財力等級由五級調整為四級，中央補助比例相對下降，地方政府需負擔的自籌款壓力因此增加。

社會處表示，雖然《財劃法》實施後名義上對苗栗縣的補助額度有增加，但多項經費已先行扣減，且相關財源仍須分攤至各局處，整體可運用預算有限，地方預算壓力更吃緊。另外115年度預算在縣市財力等級仍為五級時編列，調整為四級後中央補助標準改變，產生經費缺口縣府需再研議因應方式。