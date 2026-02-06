苗栗陶瓷農創園區年節期間不打烊 陶藝手作與農創美食邀行春

▲苗栗陶瓷博物館同步推出「臺灣陶藝薪傳成就獎—李茂宗特展」，展期至3月8日。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗陶瓷農創園區於農曆春節假期期間，2月14日、2月15日（小年夜）及2月16日（除夕）暫停營業，並自2月17日至2月22日（大年初一至初六）恢復正常營運，年節期間不打烊。苗栗縣政府誠摯邀請民眾於春節連假走訪園區，規劃一趟結合陶藝文化與農村風情的行春之旅。

園區內進駐多家特色廠商，提供豐富多元的飲食及體驗內容。公館鄉農會「隘寮下・奉茶亭」餐飲空間，運用在地盛產芋頭，開發多款口感鬆香、Q彈綿密的芋頭甜點，每一口皆散發濃郁芋香；另推出紅棗系列飲品與多樣精緻甜點，深受遊客喜愛。現場並規劃食農教育基地，以冬季盛產的福菜為主題打造「福菜故事館」，透過嗅覺、觸覺等五感體驗，結合生動影片與VR導覽，帶領民眾深入了解福菜的製作歷程。

廣告 廣告

此外，以芋頭為主題意象的「芋香町」賣場，販售農會自製加工品及地產地銷優質農特產品；春節期間，公館鄉農會特別推出暖心迎春活動，民眾於「穿龍驛站」消費即可獲贈「菊花枸杞紅棗茶」乙杯，象徵「棗來棗幸福」，活動限量168杯，送完為止。苗栗縣農會亦於園區「社區小舖」陳列販售各地農會優質農特產品，歡迎民眾年節期間前來參觀選購。

幸福11號窯烤工坊則以「龍眼木」、「荔枝木」窯燒方式，販售多款手工窯烤披薩，春節期間（初一至初三）推出披薩特價199元優惠，凡點購咖啡或熱飲即贈窯烤麵包（切片），適合全家大小一同共享悠閒午後時光。

苗栗陶瓷博物館同步推出「臺灣陶藝薪傳成就獎—李茂宗特展」，展期至3月8日。國際陶藝大師李茂宗於2024年榮獲「臺灣陶藝薪傳成就獎」，其作品蘊含深厚的人文精神與藝術靈性，展現溫柔而堅定的力量，為苗栗引以為傲的重要文化成果。

為營造園區陶藝特色亮點，並提升民眾參與感，園區於2月17日至2月22日下午1時至4時辦理「現地創作」活動，邀請藍詩妤、羅弘煜、楊能傑、涂郁旋、許錦色及吳文英等陶藝老師，現場進行陶板彩繪、手拉坯及手捏陶等互動體驗，帶領民眾走進充滿藝術與感官享受的陶瓷世界。

苗栗縣政府誠摯邀請民眾於春節期間蒞臨苗栗陶瓷農創園區，看展覽、品美食、體驗陶藝手作樂趣，感受苗栗獨有的文化魅力與年節氛圍。