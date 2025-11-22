苗栗陶藝節今、明登場 透過展覽、DIY體驗認識陶藝之美
〔記者張勳騰／苗栗報導〕今年苗栗陶藝術節今(22)日在公館鄉苗栗陶瓷博物館揭幕，今年匯集國際與在地創作者的作品，規畫3大展覽，呈現陶土材質從傳統到當代的多元語彙，展現創新與在地傳承的多重面貌，展期至明年1月4日，今、明(23日)兩天活動，安排親子捏陶與DIY體驗、文創及特色美食市集、客庄小旅行等，邀請民眾透過展覽、表演、市集及互動體驗，進一步認識苗栗陶藝之美。
今年苗栗陶藝節邀請國立臺南藝術大助理教授學朱芳毅擔任策展人，以「可能之外」為策展主題，聚焦來自世界各地的優秀陶藝創作；共收到來自國內外156位藝術家、258件作品，其中39位為國際藝術家，展出各式陶藝作品，參觀者細細品味陶器的器形比例、釉色流動及柴燒紋理之美，可說是目不暇給。
苗栗陶藝節今天由十鼓擊樂團以震撼鼓聲揭開序幕，隨後由副縣長邱俐俐、地區民代等人共同主持啟動儀式，並安排幼兒園舞蹈表演、社區才藝競賽及陶藝師現場示範，包括拉坏塑形、陶土拍打、修坯與手作紋飾等工序，吸引大量民眾駐足觀賞。兩天活動期間，還有親子捏陶與DIY體驗、文創及特色美食市集、客庄小旅行等活動，讓民眾在欣賞陶藝作品的同時，也能親手參與陶藝創作。
