苗栗陶藝術節 可能之外 三大展覽

苗栗陶藝術節邁入第十年，今年苗栗縣政府將於十一月二十二日在苗栗陶瓷博物館盛大舉辦「二○二五苗栗陶藝術節」，以「可能之外·Outside of Possible」為主題，規畫三大展覽以及小旅行、才藝競賽、捏陶競賽等，苗栗縣長鍾東錦昨（十四）日啟動系列活動，邀請全國民眾與國際友人齊聚苗栗，欣賞陶藝之美感受苗栗獨特的人文底蘊。

今年陶藝術節文觀局邀請國立臺南藝術大學朱芳毅助理教授擔任策展人，將呈現陶土材質從傳統到當代的多元語彙；其中，苗栗國際陶瓷競賽展徵件數創歷年新高，共收到來自國內外一五六位藝術家、二五八件作品，其中三十九位國際藝術家來自烏克蘭、韓國、香港、印度、希臘、新加坡、澳洲、日本、美國、南非、塞爾維亞、丹麥、中國、西班牙與泰國等國，經過兩次評審，最終選出四十件作品展出。

策展人朱芳毅表示，苗栗是一個得天獨厚的創作環境，孕育出長久傳統的陶瓷文化，在這底蘊之下發展出相當多元且精湛的陶瓷特色，因此想運用此紮實深厚的能量，來與國際當代陶瓷接軌對話並打開苗栗陶瓷文化的新的可能性。他以打開陶瓷既有的想象為策展的精神主軸，朱芳毅說明，今年策展主題主要談論陶瓷不可能中的可能，來呼應現今陶瓷創作發展的脈絡，所以可能之外的思路是引領藝術家對自身的訪問，重新思考媒材的可能性、尋求陶瓷為主開發的動力。

縣長鍾東錦表示，策展人朱芳毅的努力認真把很多優秀的作品找來公館陶博館，相當不容易，而陶瓷在華人文化中扮演重要角色，苗栗也有越來越多對陶藝有興趣的青年朋友，很多人為了陶瓷來到苗栗，因此不管在教學、旅遊觀光方面，透過公部門與民間的合作，將為陶產業帶來很大的能量，更希望把更多優秀的作品呈現給大家。

縣長強調，苗栗所有的各項活動都會按時節按季節陸續推出，搭配觀光展現地方特色，不管在教育、文化、藝術上達到一定成績，邀請大家廿二日來到公館，也可藉此展覽收藏幾樣自己喜好的作品，加上文觀局用心規畫的各項體驗，相信大小朋友都能收穫滿滿、滿載而歸，同時銅鑼鄉農會也於同日在秋美人農場舉辦杭菊芋頭節，歡迎來到苗栗縣的遊客也能前往體驗在地優質農特產品以及壯麗的杭菊花海。