苗栗陶藝術節 11/22邀作客

「二０二五苗栗陶藝術節」，十四日在縣府大廳啟動系列活動。（記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

苗栗縣府今年將於十一月二十二日在苗栗陶瓷博物館盛大舉辦「二０二五苗栗陶藝術節」，以「可能之外·Outside of Possible」為主題，規畫三大展覽以及小旅行、才藝競賽、捏陶競賽等，十四日在縣府大廳啟動系列活動，邀請全國民眾與國際友人齊聚苗栗，欣賞陶藝之美感受苗栗獨特的人文底蘊。

今年苗栗陶藝術節文觀局邀請台南藝術大學朱芳毅助理教授擔任策展人，將呈現陶土材質從傳統到當代的多元語彙；其中，苗栗國際陶瓷競賽展徵件數創歷年新高，共收到來自國內外一百五十六位藝術家、二百五十八件作品，經過兩次評審，最終選出四十件作品展出。