苗栗陶藝術節11/22國際陶藝匯聚苗栗

▲二○二五苗栗陶藝術節盛大登場國際陶藝匯聚苗栗，苗栗縣長鍾東錦（右八）與來賓共同為活動暖身造勢。（記者江乾松攝）

「二○二五苗栗陶藝術節」將於十一月二十二日在苗栗陶瓷博物館盛大揭幕，展期持續至二○二六年一月四日。今年特別邀請國立臺南藝術大學朱芳毅助理教授擔任策展人，以「可能之外－Outside of Possible」為策展主題，匯集國際與在地創作者的精彩作品。策展人朱芳毅以豐富的策展經驗與敏銳的文化視野，規劃三大展覽，呈現陶土材質從傳統到當代的多元語彙，每一展覽都展現陶土的無窮潛力，並帶領觀眾探索不同文化與創作的交會。

苗栗國際陶瓷競賽展聚焦來自世界各地的優秀陶藝創作，經過嚴謹評選後脫穎而出的作品展現當代陶藝的新觀點與跨文化交流。今年徵件數創歷年新高，共收到來自國內外一五六位藝術家、二五八件作品，其中三十九位國際藝術家來自烏克蘭、韓國、香港、印度、希臘、新加坡、澳洲、日本、美國、南非、塞爾維亞、丹麥、中國、西班牙與泰國等國。

經過兩次評審，最終選出四十件作品展出，競爭相當激烈，每件作品都呈現各地文化特色與美學視野，充分展現陶藝創作在當代藝術領域的多元能量與國際關注。

十一月二十二日開幕式將由十鼓擊樂團揭開序幕，隨後進行主題啟動儀式，活動現場將設置多個陶藝、美食與文創攤位，民眾可一邊品茶、一邊與陶藝師暢聊創作樂趣，另邀請陶藝家現場創作，讓觀眾近距離感受陶藝手作魅力，同時將舉行「苗栗國際陶瓷競賽展」及「薪傳成就獎」頒獎典禮，表揚在陶藝創作與工藝傳承上傑出的藝術家，彰顯臺灣陶藝在國際舞台的實力與潛力。

苗栗陶藝術節邁入第十屆，逐步建立起以陶瓷為核心的文化藝術平台。苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗素有「陶藝之鄉」美譽，陶土不僅是地方文化資產，更承載世代工藝與生活記憶。今年的陶藝術節透過三大展覽、國際競賽與多元活動，呈現出國際交流、當代創新與在地傳承的多重面貌。縣府誠摯邀請全國民眾與國際友人齊聚苗栗，在藝術節中欣賞陶藝之美，也感受苗栗獨特的人文底蘊。