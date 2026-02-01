苗栗雙潭村山林遭亂倒裝潢廢棄物 居民怒吼：可惡至極

在苗栗縣三義鄉雙潭村與銅鑼鄉交界處的119縣道支線邊坡山林，前（1月30日）被發現有兩車次的廢棄裝潢材料等事業廢棄物遭濫倒，這一行為引發了當地民眾的強烈不滿，痛斥「可惡至極」。對此，苗栗警分局表示，當天已經受理報案，依據《廢棄物清理法》進行偵辦，並已掌握涉嫌濫倒的車號，正循線追查中。

雙潭村位於關刀山山系，擁有天然清幽的環境，並以桃李等地方特色農產聞名，是苗栗縣內的重要休閒農業區之一。然而，近日在與銅鑼鄉交界的119縣道支線邊坡山林，卻被發現大量廢棄物的情況，讓當地民眾感到憤怒。

地方居民表示，這裡原本是自然景觀優美的地方，卻頻繁遭到廢棄物的偷倒，顯示出缺乏公德心的行為，並將善後成本轉嫁給大家。他們強調，雙潭村應該是乾淨、安靜的環境，讓人能夠呼吸新鮮空氣，而不是成為他人方便丟棄垃圾的場所。

苗栗警分局指出，三義分駐所於1月30日下午1點50分接獲民眾報案，隨即派員與苗栗縣政府環境保護局人員前往稽查。經查，被棄置的廢棄物包括冷氣出風管及裝潢材料，約有兩貨車的載運量。警方已調閱相關路口的監視影像，鎖定了可疑車輛，並持續追查涉案嫌疑人。

最後，苗栗警分局呼籲業者及民眾，應尋求合法途徑或廠商進行廢棄物清理，發揮公德心，共同維護良好環境，切勿心存僥倖隨意棄置廢棄物，若查獲任意棄置行為將絕不寬貸，民眾切勿以身試法。

