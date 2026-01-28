苗栗露營區涉違法開闢 鍾東錦祭鐵腕裁罰並移送檢方 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗縣夯露營，但轄內露營區已趨近飽和，加上近來南庄、西湖相繼傳出違反水土保持案件，苗栗縣長鍾東錦呼籲業者不要再開發新露營區，可以找停業露營區整理後，依法登記申請營業，並指示文化觀光局與農業處等單位，對於未通過水土保持計畫即擅自進行整地或濫墾的行為人，嚴厲取締開罰並究責。

鍾東錦表示，苗栗的露營觀光遠近馳名，相信每個業者都是為了推動地方觀光而來，但即便如此，也不能在沒有申請的前提下進行開發。他點出，近期有些新進業者在未經申請的情形下，對轄內山坡地進行整地、填土，縣府對於這樣的投資者，非常不歡迎。

鍾東錦進一步說，他理解企業或業者追求最大效益的立場，也認為人家來苗栗投資，一定要讓人家有錢賺，不然要如何經營下去。但是獲利的條件必須建立在合法基礎之上，依法提出申請，配合文觀局、農業處的輔導與勘驗，讓山林盡量保持原貌，創造雙贏，才是經營的長久之道。

「地主應善盡管理責任，不是地租出去了，就不關自己的事了。」鍾東錦強調，管理好自己的土地，也是守護好自己的資產，不要等租約到期後才發現地被挖了，土被填了，甚至可能被埋了非法廢棄物了，才來喊冤，這將連地主一起裁罰。

鍾東錦也支持對違反水土保持案件依法開罰，除裁罰最高30萬元罰鍰之外，同時一併追究地主未善盡管理土地的責任，若涉及刑責則由警方傳訊涉案人製作筆錄並移送檢方偵辦。

目前苗栗縣內仍有未依辦理登記的4、50家露營區，鍾東錦也指示指示業管單位務必持續定期稽查，並取締違規業者，絕不容違規業者目無王法。

照片來源：苗栗縣政府提供

