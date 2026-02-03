苗栗露營同質性過高恐減熱度 鍾東錦盼業者以質量內容取勝 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗縣通霄神社將啟動修復工程，苗栗縣長鍾東錦表示，通霄神社周邊在公所用心規劃下打造得很有味道，且地理位置極佳，將為通霄景點再加一，讓通霄觀光向前邁進；但他也憂心，苗栗露營場一窩蜂設立，恐因同質性過高造成反效果，呼籲業者以質量與豐富內容取勝。

鍾東錦指出，觀光是最立竿見影的政策，能否帶來地方繁榮，效益清晰可見，一個成功的景點不會只有負責經營的單位賺錢，它帶來的人流以及周邊居民若能形成商圈，則漣漪可以擴散到無限遠。他認為，把觀光點連成線，讓線串成面，苗栗觀光生活圈逐漸成形。

「多點擴散、充實內涵，住宿的品質也要快速跟上。」鍾東錦表示，通霄神社歷經改造，現已交出成績單，至於「成績如何」，還請鄉親廣為宣傳，讓旅客對苗栗海線的輕旅行打出高分。

鍾東錦進一步說，苗栗不僅有這樣的歷史據點，後龍百變影城的開幕、明德水庫水陸休憩也即將在年前開放，返鄉青年陸續回流，例如烏色咖啡高鐵店也悄悄開業，這座城市的活力正在逐漸加溫，苗栗在2026的改變腳步不停歇。

鍾東錦話鋒一轉說，旅宿業、露營業者，更是提供旅客在此停留的重要關鍵，但露營場一窩蜂設立，讓他有點擔心，為避免同質性過高而產生排擠，或熱度遞減效應，可以的話，還請業者以質量與豐富內容取勝，不過度開發，保留自然美景，這也是露營客追求返樸歸真的重要考量關鍵。他強調，「我們的觀光藍圖還藏有很多驚喜，至於能不能實現，讓時間來為我們證明這一切。」

照片來源：取自鍾東錦臉書

