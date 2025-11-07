苗栗青農直通米其林綠星餐廳

展示桌結合苗栗在地農產、永續標語與米其林綠星標誌，象徵產地與餐桌的雙向連結。從茶葉、果乾到加工食品，每一項都傳遞著山城風土與永續精神。

「縣市從不是農民的界限，永續才是青農的未來。」苗栗縣政府以這句話為行動信念，帶著青農走出山城、走進市場，讓更多人看見農民的用心。日昨於台中TU PANG地坊餐廳舉辦「綠色星級×豐味苗栗：永續料理的在地實踐」分享會，邀集米其林綠星主廚張皓福及中台灣二十位綠色餐廳主廚與經營者，共同展開「地方食材走向城市、廚房回饋產地」的永續對話。

苗栗縣政府人員表示，這場跨縣交流旨在協助青農突破地理限制，連結更廣的綠色餐飲市場。許多青農雖然產量不大、規格不一，但品質極佳且富故事性。透過與餐飲端面對面交流，農民能了解業者需求，進而打造符合市場規格的永續食材。

苗栗縣政府農業處指出，這次活動同時也是推動「農村再生 ×永續餐飲」的重要實踐，讓農村不只是生產端，更成為創意與文化的起點。處長陳樹義表示，這不僅是農產品推廣，更是推動「廚房反饋產地」的永續實驗。藉由主廚與業者的回饋，青農得以調整作物品項與供應模式，建立穩定、互惠、能自我循環的綠色經濟系統，讓農村再生與永續發展緊密結合。

活動中，張皓福主廚以「綠星主廚的永續餐桌」為題，展示如何將苗栗客家風土轉化為國際級永續料理。他運用酸菜、梅乾菜、柿乾及貓裏紅茶等在地食材，設計出四道兼具創意與惜食理念的輕食料理，並強調：「綠色餐飲不只是使用當地食材，更是對土地最深的尊重。」與會主廚及餐廳代表針對食材規格、供應穩定性與品牌共創議題熱烈交流，開啟跨縣市廚房與產地的永續對話。

苗栗縣政府農業處長陳樹義強調，永續不能只是口號，更要能打造青農的未來。將邀請綠星主廚與餐飲業者走訪苗栗各農村再生社區，讓主廚了解耕作脈絡，並把這份感動帶回城市餐桌，讓苗栗的綠色經濟從田間延伸到國際舞台。