苗栗順天段遭汙染「1800噸廢棄物未清」 議員批縣府消極

苗栗縣苑裡鎮順天段、房南段陸續爆出非法堆置大量事業廢棄物，造成污染。議員陳品安昨（12/5）在縣政總質詢指出，縣府公告土壤污染控制場址後，仍有逾千噸廢棄物未清理，要求環保局積極作為。

順天段於2023年被台中檢警查獲不法集團，將北部再利用機構未處理的廢酸洗液與廢塑膠、集塵灰、廢玻璃混拌成固化塊，再非法掩埋於農地，造成土壤遭鉻、銅、鉛等重金屬污染。

陳品安質詢指出，順天段土地被發現堆置廢酸洗液混拌廢塑膠、廢玻璃、集塵灰太空包等廢棄物，現場約有3000噸廢棄物，其中雖已清除1200公噸，但仍有1800公噸堆置在農地上，污染嚴重；環保局要求地主在今年5月12日前提出清除計畫，卻遭置之不理，涉案行為人也已死亡，使後續責任追究陷入停滯。

此外，苑裡房南段非法回收場日前發生火警，造成空氣污染；民眾發現現場集塵灰固化塊外觀與順天段相似，而兩地距離僅1.8公里、車程僅約5分鐘，質疑兩案廢棄物極可能來自同一來源鏈，要求環保局積極追查並通報檢警。

她批評環保局「消極不作為」，要求應先估算清運費用、命令地主繳納，若未繳納就立即啟動強制執行，並公開後續監測與清除進度，讓民眾得以掌握污染改善狀況。

苗栗縣長鍾東錦答詢時也直言，環保局查到兩家廢棄物來源後卻未即刻移送地檢署「太不積極」，強調縣府不可能用公帑替業者清運，更點出行為人可能是「人頭」非真正責任者，要求環保局採取更強硬措施。

環保局長陳華盛表示，全案近期將簽辦強制代為清除，初估清運費用達3000多萬元。順天段已公告為土壤污染控制場址，現場揚塵將以帆布覆蓋降低風險，並要求三名行為人提出土壤控制計畫書，但對方至今未依規定提報，已各自被開罰100萬元，且將按次連續處罰。地下水部分，日前在下游採樣尚無明顯異常，預計明年開鑿2口監測井，持續追蹤水質變化。

