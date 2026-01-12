苗栗頭份今晨槍響！當街攔停開2槍 被害男子腿部中彈

苗栗頭份市區今晨傳出槍響，遭攔停駕駛中彈自行就醫。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 苗栗縣頭份市下公園今日清晨驚傳槍響，一名駕駛黑色休旅車的年輕男子行經中正路，遭另一名駕駛黑色轎車的槍手尾隨攔截，隨後連續開槍射擊，擊中休旅車駕駛後立即棄車逃逸，中槍男子由路人報案就近送往附近的為恭醫院救治。

警方指出，槍擊地點鄰近頭份市中正路、中山路早市，雖然今日週一休市，但仍有許多市民路過，連續槍擊聲響驚動附近民眾，轄區頭份警分局獲報立即趕往現場封鎖進一步採證。

駕駛休旅車的年輕男子到頭份市下公園，遭到後尾隨轎車攔截，車上男槍手朝休旅車前車窗玻璃及副駕駛座車窗玻璃等地方連續射擊，至少2槍，過程中駕駛腳部中彈，自行到數百公尺外的為恭醫院急診室求助，將開刀取出治療。

警方初步調查指出，被害男子並無黑道背景，腳部中彈沒有生命危險，正全力釐清中槍者及槍手身分，以查明槍擊發生原因。為恭醫院指出，傷者是自行前來醫院走進急診室，右腳踝撕裂傷，經X光檢視發現裡頭有異物，全程由警方在急診室陪同調查中。

