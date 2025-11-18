苗栗頭份國三女校園墜樓命危 搶救中

【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)將於21、22日舉辦「2025鴻海科技日」（HHTD25）活動，發言人巫俊毅今（18）日在展前說明會時指出，今年以三大智慧平台為核心，全面整合AI技術應用，以「六個最、六個更」亮點展現鴻海在AI時代的重要布局，活動規模為歷年最大，迄今已有近萬人報名。 巫俊毅指出，鴻海科技日自2020年舉辦以來，展示主題隨集團轉型脈絡不斷深化，從電動車、AI伺服器到量子計算、人型機器人與大型語言模型，皆為鴻海「3＋3＋3」科技策略的重要成果，今年活動大致可從「六個最」及「六個更」亮點來理解。 「六個最」為最完整AI應用路徑、最完整垂直整合、最紮實智慧製造能力、最前瞻技術集結、最多元國際合作夥伴、最多參觀者與媒體參與，「六個更」為更多元的論壇、更多電動車展示、更大的展區面積、更多外部企業參與、更豐富的抽獎禮品、及更具特色的鴻海小物。 巫俊毅指出，今年科技日將首度完整展示結合AI後的智慧製造、智慧電動車、智慧城市等三大智慧平台新面貌，並以AI伺服器為例，展示從關鍵零組件、模組至整機組裝的完整供應鏈能力，包括自動化設備、醫療與工廠機器人等多款智慧製造設備也將以實機亮相

時報資訊 ・ 2 小時前