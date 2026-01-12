苗栗頭份市清晨傳槍響 男子當街遭攔截開槍腳部中彈送醫

頭份市下公園清晨傳槍響，2名男子腳部受傷送醫。（圖：民眾提供）

苗栗縣頭份市下公園，今天（12日）清晨5點多驚傳槍響。一輛休旅車當街攔下一輛自小客車，休旅車駕駛跳下車後，持槍朝自小客車駕駛座射擊6槍後棄車逃逸。自小客車駕駛和副駕駛座2名男子，腳部分別中槍後自行前往就醫，警方據報後趕抵現場，初步了解槍擊案應該是酒後起衝突，確實原因正進一步釐清調查當中。

警方指出，頭份市下公園清晨5點多發生一起槍擊案，一輛自小客車遭休旅車當街攔下，休旅車駕駛朝自小客車開了6槍後棄車逃逸。自小客車上2人都是腳部中彈，分別前往苗栗和新竹地區醫院就醫。警方據報趕往封鎖現場，現場拾獲6枚彈殼。警方在休旅車後車廂，則起出1把改造手槍和11發子彈。由於槍擊案發生地點緊鄰頭份傳統市場，不少民眾也目睹槍擊案發生過程。警方獲報立即封鎖現場，並派人前往醫院製作筆錄。警方也以車追人，但車主到案向警方供稱，車輛已借給朋友使用。警方目前已掌握特定對象，正全力追緝當中。至於槍擊案發生原因，警方初步調查應該是喝酒糾紛所引發。（彭清仁報導）

