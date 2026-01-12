苗栗頭份槍擊案 疑酒後嫌隙尋仇、2人受傷

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣頭份市今天清晨發生槍擊案，疑2派人馬酒後嫌隙尋仇，其中1方朝對方車輛開槍。警方說，現場2人受傷，都無生命危險，並於現場遺留車輛查扣槍彈，全案報請檢方偵辦。

案發地點位於鄰近早市的頭份下公園旁，週一雖休市，往來人車仍相當頻繁。苗栗縣警察局頭份分局說，清晨5時許黎姓與李姓男子駕駛自小客車行經中正路，遭1輛深色休旅車攔截並開槍，2人受傷後自行就醫。

黎姓男子步行前往附近為恭醫院就醫，經急診醫師初步評估，右腳有開放性傷口，影像檢查傷口內疑有彈殼異物，目前生命徵象穩定，已安排後續手術治療；李姓男子搭友人車輛到新竹就醫。

廣告 廣告

警方獲報到場採證，調閱周邊監視器，初步調查，黎姓男子疑日前與人酒後口角，雙方相約談判，卻遭對方車輛攔截並開槍；槍手犯案後逃離現場，休旅車留在現場，而另一台黎姓男子友人駕駛的車輛有人下車持器械朝休旅車玻璃猛砸洩憤。

黎姓男子乘坐的自小客車身留下2個清晰彈孔；警方於休旅車內查獲改造手槍1支、子彈共11發等犯案工具，並帶回林姓關係人、葉姓車主積極擴大偵辦。

頭份分局表示，案件由台灣苗栗地方檢察署檢察官指揮偵辦，持續追查槍枝來源、釐清犯罪原因與追查其他在場涉嫌人，全力查緝涉案車輛及相關犯嫌。（編輯：李明宗）1150112