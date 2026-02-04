苗栗頭份永貞宮迎馬年 大年初一發放限量發財金幣

苗栗頭份永貞宮春節發發財金幣，還有開中門、擲筊活動。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市重要信仰中心永貞宮香火鼎盛，永貞宮廟方今天也宣布，春節大年初一(17日)早上7點半將發放限量發財金幣，金幣袋子跟往年有所不同，用客家花布製作，除了增添春節喜氣，也強調永貞宮客家媽祖婆特色。正月十三則安排擲筊比賽、開中門活動。

永貞宮指出，大年初一當天將發放7000個發財金幣，祝福民眾、讓鄉親新年討個好兆頭；永貞宮主委張淑芬也說，3月1日(農曆正月13)將舉辦士子開中門、擲筊比賽，同樣歡迎民眾踴躍參加，擲筊領大獎。

頭份市永貞宮為頭份地區信仰中心，香火鼎盛，由於位於客家族群為主地區也被稱為「客家媽祖」；苗栗縣副議長張淑芬擔任主委後取得媽祖婆同意，採客家花布樣式衣袍作為媽祖的新衣，讓永貞宮媽祖婆聖尊更醒目，丙午馬年、新年的媽祖婆客家聖袍顏色由媽祖婆選訂粉紫色客家花布聖袍，廟方指出，粉嫩的顏色象徵了平安與慈悲，也代表著女性溫婉而堅韌的力量。

永貞宮廟方也準備小神衣提供前往參香、添香油錢的信眾索取。永貞宮主祀天上聖母，也奉祀文昌帝君神明，近年也舉辦開中門迎接士子，成為重要活動。

