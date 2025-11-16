苗栗頭份試辦人行道開放停機車 公告上路前勿違規停放
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市為恭醫院與黃昏市場鄰近，周邊機車停車空間不足，縣府選定為全縣首處試辦人行道開放停放點，公告於11月24日起開放，並將滾動檢討，增加苗栗市等地辦理。惟警方提醒，公告開放前，仍請民眾勿違規停放，避免違規受罰。
縣府公告為恭醫院及杏林大樓周遭自強路段，台1線91公里800公尺至860公尺人行道，自24日起開放機車停放，該路段也是全縣首處公告示範試辦，縣府交通工務處預計明天上午8點起進場施工立牌、劃設標線。
交通工務處表示，主要考量該路段有醫院、黃昏市場，機車停車需求大，且該路段人行道條件符合道路交通管理處罰條例、苗栗縣人行空間機車慢車停車秩序實施要點規定，可於人行道、騎樓規畫機車、慢車停車位，因此回應民意推行，路權單位公路局沒有意見，地方人士會勘及公聽會，也取得共識試辦。
為恭醫院表示，醫院長期致力提供友善且安全的就醫環境，理解市區停車需求與行人通行安全同等重要，樂見縣府逐步完善停車管理措施，並期能兼顧民眾步行安全與就醫便利，並將持續與縣府保持溝通協調，確保就醫動線順暢，營造更優質的社區醫療環境。
另，苗栗市公所初步選定中苗市場大樓周邊中山路、至公路騎樓，勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心前中山路人行道，及北苗市場停車場周邊等路段，配合縣府會勘、公聽會推動跟進。
更多自由時報報導
彰化芬普尼蛋竟外流！龍忠蛋行：養雞場稱合格、長官放行才載
立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品
館長遭員工毀滅式爆料震驚社群 網瘋傳懶人包：被控性騷、收中國資金
館長遭毀滅級爆料「找員工睡館嫂」！陳沂指一疑點：可能是真的
其他人也在看
獨家／司機送貨違停人行道 懷疑民眾錄影檢舉竟K頭
獨家／司機送貨違停人行道 懷疑民眾錄影檢舉竟K頭EBC東森新聞 ・ 13 小時前
人行道突現「黑色蠕動潮」！成千上萬蚯蚓爬滿街 居民嚇喊：活到現在第1次看到
人行道變「蠕動地毯」！越南廣義省富美都市區近日出現詭異景象，清晨的人行道突然被密密麻麻的蚯蚓覆蓋，不少甚至在烈日下乾死成條狀痕跡。這個異象讓當地居民驚訝又不安，擔心是否是土壤或環境出現異常。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
快訊／清晨驚魂！嘉義自小客車疑失控自撞 19歲女頭部重傷送醫
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導嘉義市今（16）日一早發生自撞車禍！清晨5時27分嘉義市消防局接獲通報，有民眾發現一輛自小客車行經興業西路時，突然擦撞路邊...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
衣索比亞南部爆「馬堡病毒」疫情！至少9人染病 專家：死亡率達80%
綜合外媒報導，非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）日前接獲通報稱，衣索比亞南部疑似出現出血性病毒，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也確認，當地至少有9名病例。報導指出，「馬堡病毒」是最致命的病原體之一，此病毒先是從果蝠傳給人類...CTWANT ・ 1 天前
地方創生點亮桃園！青年局串聯13團隊實踐永續發展
桃園市青年事務局昨（15）日於中原文創園區13倉、14倉舉辦「歡迎來到風土俱樂部」，邀集今(114)年度13組「青年投入永續發展行動計畫」行動團隊及北區青年團隊共同展出，以展覽、體驗與故事分享形式，呈現青年深耕地方、陪伴社區的成果。活動現場人潮熱絡，大小朋友一同感受地方創生的溫度與活力，展現青年局多桃園電子報 ・ 19 小時前
苗栗「青春Show起來」登場 22團隊200名兒少熱力開唱開舞
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府16日在苗栗火車站西站廣場，舉辦「青春Show起來！表演魂燃燒吧互傳媒 ・ 13 小時前
瑞芳站務員被攻擊網批「警察來太慢」警官駁：台鐵先撤警力
今（15）日凌晨，台鐵瑞芳站發生男子攻擊站務員事件，鐵路警察局瑞芳派出所，今日凌晨將男子依傷害罪嫌等移送檢方。不過此事件發生後，有人質疑是警方來的太慢造成，不過一名新北市警官點出關鍵原因，「並非警方太晚到場，而是台鐵先撤走了專責警力」，才導致事發當時，沒有員警能夠及時出現，保障站務員安全。中天新聞網 ・ 1 天前
遊覽車轉型交通車 上國道免通行費估年底前實施
（中央社記者黃巧雯台北16日電）為鼓勵遊覽車客運業經營交通車業務者專注經營交通車，交通部預告修法，未來專辦經營交通車的遊覽車，上國道可免收通行費，預計年底前實施。中央社 ・ 19 小時前
苗栗女童遭虐傳聞延燒 縣府深夜闢謠 鍾東錦：錯假訊息已重創六口之家
網路社群Threads日前流傳1則貼文，指苗栗縣某國小1年級女童長期遭繼母虐待，社工卻消極處置，甚至讓孩子在外深夜遊蕩後又被送返原家庭，引發大量網友撻伐；對此，縣政府昨天深夜緊急澄清，表示貼文內容與實際狀況不符，絕無「社工失能」狀況；縣長鍾東錦在臉書感嘆，「網路制裁」壓垮了1個努力在生活縫隙中求生的重組家庭。鏡報 ・ 19 小時前
跟風挑戰「一口吞漢堡」！22歲男「無法呼吸2分鐘」倒地…醫嘆：只能靠奇蹟
又是TikTok挑戰害人！希臘近日發生一起意外，一名22歲男子11月13日與朋友在科羅皮（Koropi）一間餐廳聚餐時，疑似想跟風社群媒體上的「整顆吞下漢堡」挑戰，竟將一整個漢堡直接塞入口中並嘗試吞下，最終當場噎住、緊急送醫，至今仍未脫離險境。鏡報 ・ 1 天前
苗栗榮處感謝陸海空軍協會捐尿布
苗栗縣榮民服務處感謝「陸海空軍相互關懷協會」詹益雄常務理事代表協會捐贈成人尿布及涼被一批，日昨由陳立中處長偕同榮欣志工及替代役男代表接收，並回饋茶葉禮盒及感謝狀，以表謝忱。善心物資將責由服務團隊儘速送達長期臥床榮民(眷)家庭，讓溫暖與祝福送到社會每一個角落。陸海空軍相互關懷協會詹益雄常務理事表示，協會李明聰理事長透過全國二十二個分會，為周遭孤苦無依的退除役官兵們給予細心的照顧，長期投身公益活動，不僅關懷榮民(眷)，也深入社會，並逐步擴及全國各個角落，此次與苗栗縣榮民服務處攜手關懷照顧榮民(眷)家庭，傳遞善的能量。苗栗縣榮民服務處陳處長表示，感謝協會關懷之意。秉持「榮民在哪裡、服務到哪裡」及「榮眷在哪裡、關懷到哪裡」的目標，賡續積極鏈結各社會組織資源，擔任地區資源整合平台， ...台灣新生報 ・ 14 小時前
東京聽奧》日本首次舉辦 3081名參加者史上最多
全球最大由聽覺障礙者參加的國際體育盛會，第25屆東京聽障奧運今天正式開幕。日本媒體報導，這是日本首次舉辦，12天的賽期將迎接史上最多3081名參加者。TSNA ・ 1 天前
誤信中獎匯詐團6萬還給4帳戶 投檢起訴洗錢判無罪
（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）北市鄭姓民眾誤信在社群IG中獎，除匯出6萬多元給詐團，還提供4個帳戶給詐團使用，遭起訴涉犯洗錢防制法；所幸南投地院法官調查認鄭姓民眾受騙而交出帳戶，判決無罪。可上訴。中央社 ・ 20 小時前
中醫嘉年華登場 蘇巧慧、劉和然強調傳承最重要
（中央社記者王鴻國新北16日電）中醫嘉年華今天在新北市板橋區登場，主辦單位以市長參選人介紹民進黨立委蘇巧慧，她表示，傳承最重要，一起為中醫藥發展努力；有參選市長呼聲的副市長劉和然說，要像中醫接棒傳承，市政才能順暢。中央社 ・ 19 小時前
去年風光簽約今年捷運下構工程議價破局 王欣儀：Zoo Mall基地BOT案恐延宕2年
台北市立動物園旁的「Zoo Mall」2014年拆除後用地閒置，台北市政府去年與投資人簽約，規劃打造海洋教育生態園區，暫定2029年台北捷運環狀線南環段完成地下共構工程後交地建設，2033年正式營運。市議員王欣儀質疑，捷運工程局和捷運施工廠商兩度針對下構工程議價，皆因價差過大破局，改採公開招標，加上自由時報 ・ 19 小時前
蘇巧慧跑基層與劉和然較勁 黃國昌合體謝國樑
政治中心／綜合報導2026新北市長選戰暗潮湧動，民進黨立委蘇巧慧勤跑基層拚支持，和同樣被點名參選的副市長劉和然同台較勁，同樣有意參選的民眾黨主席黃國昌，今天一早還到了基隆合體國民黨籍的基隆市長謝國樑，引發藍白合的聯想，黃國昌還透露，下禮拜就會和國民黨主席鄭麗文會面，將全程公開。手一雙雙握，民進黨立委蘇巧慧，為選2026新北市長，勤跑陸戰努力不懈。不過看看台下，還有也想角逐新北市長大位的劉和然，兩人同台也為活動，增添政治味。立委（民）蘇巧慧：「其實我們在很多的場合都會遇到，其實不只是劉和然副市長，甚至是李四川副市長，也都有相遇到，那我覺得大家都，互相非常的尊重，而且是友善。」民進黨立委蘇巧慧，為選2026新北市長，勤跑陸戰努力不懈。（圖／民視新聞）新北市副市長劉和然：「我跟委員也好跟李副也好，其實我們在很多場合的互動，都非常的自然，也是這個城市一個，非常友善的一面。」兩人互誇彼此友善，不過劉和然上台致詞時，也不忘替自己鋪陳聲量。新北市副市長劉和然：「前一棒規劃下一棒，一棒接一棒，所以你看這一棒接得多好，所以我們也會接得很好。」雖然劉和然是侯友宜心屬人選，但現在傳出，藍營呼聲最高的李四川，競選團隊已成形，被問到會不會有壓力，劉和然只強調一步一腳印。而同一時間，也有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，人到了基隆談聯合政府，合體國民黨市長謝國樑，還預告要和國民黨主席見面。有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，人到了基隆談聯合政府，合體國民黨市長謝國樑。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「鄭主席當選了以後，都有密切的保持聯絡，鄭主席的會面，我們下個禮拜就會正式舉行，那基本上面方式會全程公開。」隨著藍白黨主席見面，藍白的競合關係，牽動2026選戰情勢。原文出處：黃國昌一早赴基隆與謝國樑合體 預告會見鄭麗文謀求藍白合 更多民視新聞報導人設全毀！館長慘遭毀滅式爆料 董念台：早知他不是個咖反擊「台灣有事」言論！ 中網掀「琉球地位未定論」熱潮中國外交部發文嗆日 吳釗燮圖卡「致敬」狠酸：幹話發言人民視影音 ・ 18 小時前
彰化清晨大樓火警17人嗆傷 疑機車燃燒火舌竄樓梯 11個月女嬰驚險脫困
彰化市中華西路1棟5層樓的老舊集合住宅，今天凌晨3點多發生火警。目擊者指出，大樓1樓騎樓處整排機車突然起火，火舌濃煙沿著樓梯間向上蔓延，導致多名住戶受困；消防局緊急出動52名消防人員及大批車輛到場搶救，17名住戶被嗆傷送醫，其中包括年僅11個月大的女嬰，幸均無生命危險。鏡報 ・ 20 小時前
不聽警勸！ 網紅酒後硬開千萬法拉利 酒測值0.87
8日清晨，一名孫姓駕駛開著要價千萬的法拉利，離開台北市東區一間夜店。一開始在路邊被警方攔下，勸戒他如果有喝酒要找代駕，沒想到駕駛仍執意開車，被逮後辯稱只是要把車停好，但酒測值高達0.87遭送辦，車上的...華視 ・ 21 小時前
熊本大師賽》擋下東宗精彩反撲！依瑟儂直落二獲勝奪本季第2冠
泰國女將依瑟儂（Ratchanok Intanon）今天在超級500系列熊本大師賽女單決賽，屢次在網前有美技演出，最終以21：16、22：20擊敗印尼女將東宗，收下本季2冠。世界排名第9的依瑟儂本季在印尼大師賽抱回冠軍，馬來西亞公開賽、馬來西亞大師賽和北極公開賽都闖進4強，昨天她在4強賽拍下地主女將自由時報 ・ 18 小時前
南門市場大火後首拆！市府17日組應變中心全面接管
桃園區南門市場5日慘遭祝融，桃市府積極推動火災復原作業，建築管理處將於17日上午8時起在文化街集結，並於8時30分正式啟動災損區域拆除工程。為確保作業安全並迅速完成前置處理，市府同步成立「應變中心（聯合稽查小組）」，自17日至19日每日7 時至16時進駐南門活動中心，視狀況調整天數與時間，全程掌握作業進度。中時新聞網 ・ 17 小時前