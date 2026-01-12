苗栗頭份談判爆槍響！ 轎車遭攔截開槍 2人腳中彈送醫

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗縣頭份市，清晨傳出槍響，兩派人馬相約談判，演變成撞車開槍事件，雙方先發生衝突後開槍，造成一人膝蓋中彈，接著在「下公園」，槍手的休旅車攔下對方黑色轎車，卻遭到衝撞，槍手下車後，再度朝轎車連開數槍，轎車駕駛腳踝中彈，幸好兩名傷者都沒有生命危險，而槍手開槍後棄車逃逸，警方在現場找到6枚彈殼，還在休旅車上發現一把改造手槍和11發子彈，目前休旅車駕駛和黑色轎車車主，都被警方依關係人身分，帶回調查。

黑色休旅車開到路口，突然車身往左打，橫在馬路上，副駕乘客剛下車，一輛黑色轎車就撞了上來， 下一秒，休旅車跳下車，舉起手朝轎車開槍射擊 ，民眾說：「車子來了，有人下來了。」

苗栗頭份市區，清晨5點多發生當街開槍事件，當時休旅車橫在馬路上，副駕駛下車同時，黑色轎車加速衝撞上來，副駕駛趕緊跳開，然後迅速跑到轎車副駕駛方向，朝車內連續開槍，造成開車的黎姓男子，腳踝受傷。

附近民眾說：「沒有聽到槍聲，開店的時候出去看到警車，還有轎車。」槍手開完槍，和休旅車駕駛林姓男子，棄車逃逸，腳踝中槍的黎姓男子，打電話叫朋友開車來接應他，前往醫院就醫，民眾說：「把他載走了。」

當街槍擊案發生在苗栗頭份市區，今（12）日清晨5點多，當時槍手方約了黎姓和李姓2名男子談判，雙方先爆發衝突並開槍，29歲李姓男子開的銀色轎車，左車身被打中一槍，李姓男子左膝中彈，被同夥車輛送往新竹醫院治療，緊接著在頭份下公園，槍手的休旅車和黎姓男子黑色轎車，又發生第二波衝突，黎姓男子右腳踝中彈。

警方發現，轎車右側前車頭和車門有3處彈孔，而休旅車擋風玻璃和右側車窗，有被球棒敲擊痕跡，研判是休旅車駕駛和槍手，棄車逃逸後，對方用球棒敲打車窗洩憤，警方調查，兩派人馬疑似因為喝酒糾紛，凌晨相約在頭份下公園談判，進而引發撞車開槍事件，警方在現場，找到6枚彈殼。

頭份分局副分局長吳國偉說：「後車箱查獲改造手槍1支，子彈11發等犯案工具。」休旅車駕駛林姓男子，逃逸後又返回車上，被警方逮個正著，原來他想拿回藏在車上的改造手槍和11發子彈，目前警方把林姓男子和黑色轎車車主葉姓男子，依關係人身分帶回調查，至於槍手，警方已經鎖定對象追緝，要釐清是純粹酒後爭執，還是幫派鬥爭。

