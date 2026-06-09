苗栗頭份賣場不明原因爆發拉扯 男咬傷櫃員遭強制送醫

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苗栗頭份一處賣場今（9）天晚上7點多傳出傷人事件，一名男子跟男櫃員不明原因發生拉扯，還咬傷櫃員，甚至櫃位貨品也被砸到掉一地，當時有幾名熱心櫃員跟民眾協力壓制男子。警消獲報到現場，咬人的男子情緒激動，被架走強制送醫。

有目擊民眾形容，男子攻擊人前就先在咖啡廳大吼砸東西，究竟男子為何有如此誇張行為，警方調查了解中。

苗栗／綜合報導 責任編輯／洪季謙

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