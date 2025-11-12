苗栗頭份透天厝火警！濃煙噴出嗆傷38歲男一度受困 雜物堆滿屋阻逃生
記者林意筑／苗栗報導
苗栗縣頭份市昨（11）日上午10時許，中華路上某透天厝民宅驚傳火警，大量濃煙竄出，警消人員獲報趕抵，發現屋內堆放大量雜物，導致38歲男子逃生時路線受阻受困屋內，經消防人員設水灌救順利將火勢撲滅，並將受困男子送醫治療。至於火警發生原因有待進一步調查。
昨日上午10時25分許，苗栗縣消防局接獲通報，在頭份市尖山大橋附近的中華路發生民宅火警，立即派遣消防、救護車等7車及20名消防員前往救援，發現現場為2層樓透天厝，民宅窗戶不斷竄出大量濃煙，消防員立即拉水線灌救，約於半小時後將火勢撲滅。
據了解，該透天厝由曾姓一家人租住，火警發生時，曾男兒子一度試圖搶救，但濃煙竄出嗆傷男子，加上屋內堆放大量雜物，阻擋男子逃生，所幸經消防員救援協助男子脫困，並由救護車載往頭份市為恭紀念醫院預防性就醫。
