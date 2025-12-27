苗栗頭份陪伴在地人66年的客運站便當！正宗老店搬新家，只賣一種口味就熱賣一甲子

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

這家頭份人都知道的在地超人氣 客運站便當，只賣一種口味，一賣就超過66年，真的是情懷滿滿，充滿年代感的古早味鐵路、客運便當，現在搬家了喔！就在原店面隔壁，請認名圓光才是正老店。

幾十年不變的配菜，吃的是懷念的古早味，還有限量雞腿便當可以買，其他如肉粽、貢丸湯以及冬至限定客家大湯圓，都是客家媽媽的味道，好喜歡，現在雖然換店面了，但對我來說 原老闆娘在哪裡？圓光就在哪裡。

二代老闆並沒有退休，但為何有三代用原店面創立承光，這說起來也是一段複雜的家事，反正好奇的話，就去圓光問老闆娘吧！

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

反正只要認名圓光這個商標就是正老店就對了。目前新地址就在原店面的旁邊，前方有停車場，之後還會改建，但目前認這間鐵皮屋就是了。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

在地人都知道要買這一家，老闆娘40年手藝親自掌廚，一路走來，口味不變。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

MENU

每日限量雞腿便當看起來挺厲害的！下次一定要早點來買。招牌是排肉便當，光是這一味就賣了66年，之後陸續增加貢丸湯、客家粽、飲料等….。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

用報紙＋厚棉被保溫的排肉便當，真的太有年代感了。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

摃丸湯｜30元

摃丸湯真的好大顆！也太划算。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

摃丸湯一碗兩顆才30元。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

客家粽｜40元

我身為苑裡人，可以負責任的說，客家粽全台最好吃，不服來戰！

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

糯米會事先炒香，裡面包了豬肉以及香菇，簡單樸實但就是吃不膩。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

排肉便當｜80元

每天現做便當，數十年不變的配料，古早味滷肉排鹹香夠味、還有滷蛋、油豆腐、黃蘿蔔以及酸菜等…，這樣一份才80元，真的很經濟實惠。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

就是熟悉的古早味鐵路、客運便當，也是頭份在地人氣老店。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

看起來醬色很深的滷肉排，其實搭配白飯吃起來剛剛好鹹香夠味。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

我其實吃這家真的蠻多次的，畢竟是頭份在地名店，口味真的都一樣，尤其是滷肉排真的好喜歡。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

重點是滷肉排還給一塊半，好大方。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

跟朋友們一起相揪吃合菜是日常，但吃便當倒是挺少的，他們這些北部人覺得很新奇，吃的很開心。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

除了滷蛋跟油豆腐跟滷肉排以外，其實酸菜跟醃蘿蔔也超下飯的，酸甜爽脆，少了這一味就不完整。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

醃製入味的滷肉排真的不柴，很好吃，就是傳統古早味滷肉排無誤。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

每個便當都有完整一塊半的滷肉排，吃起來好過癮。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

滷豆腐咬下去還有滷汁，鹹香軟嫩。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

酸菜跟醃蘿蔔超解膩的，酸甘爽脆，甜鹹甜鹹的平衡味覺非他們不可。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

滷蛋也是非常入味。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

雖然座位不多，但可以內用喔！

平日中午這人潮，看得出來生意有多好了吧。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

我們是冬至前來用餐的，老闆娘說現在還有預購限定的客家大湯圓，真的是手工現包的喔！幸運的蹭到幾顆吃吃，真的很好吃，而且超大一顆。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

因為需要預約訂購，所以想買也買不到，只能明年請早XD。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

吃完便當後，我們又外帶了幾盒回去。

難得來，自己吃開心以外還要買回去給家人吃才行。

苗栗頭份｜圓光排肉餐盒

圓光排肉餐盒

地址：苗栗縣頭份市中華路1177號

電話：037-663408

時間：06：30-20：00

官網：Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌