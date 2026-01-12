苗栗頭份驚傳槍響! 疑酒後糾紛"相約談判"釀2人傷

苗栗頭份市中正路，下公園附近路段，清晨五點多驚傳槍響！附近民眾表示，起先只看到一輛休旅車與轎車相撞，一度以為是車禍，不過，警車到場蒐證，在休旅車上蒐到手槍和子彈，疑似酒後糾紛，相約談判，休旅車乘客下車開槍畫面曝光，造成兩車受損，兩人受傷就醫！

一輛休旅車，突然往左轉，逆向停在對向車道企圖攔車，乘客開車門下車，才剛起步，就看到後面一輛轎車，撞上休旅車。

你以為是單純車禍嗎？沒那麼簡單，再從另一支監視器鏡頭可以清楚看到，休旅車乘客打開車門不是逃跑，而是舉槍射擊！

附近民眾：「看到兩部車子啊，兩部車子相撞啊。」





附近民眾一度以為是車禍，警方查出，黑色休旅車先在路中擋車攔截，乘客跳下車開槍，現場找到六枚彈殼。（圖／民視新聞）









事發在清晨五點多，警方調查，一輛休旅車行經頭份中正路下公園路段，直接跨越車道，要攔下轎車，休旅車上乘客跳下來開槍，而受害的一方，現場有兩輛轎車都中彈，黎姓和李姓駕駛，雙雙受傷自行就醫。

頭份分局副局長吳國偉：「警方於現場遺留自小客車，後車廂查獲改造手槍1支，子彈11發等犯案工具，現場黎男與李男兩位傷者，已就醫救治無生命危險。」

22歲黎姓男子自行到頭份為恭醫院就醫，畫面中可以看到他走路一拐一拐，走進急診室，因為他右腳腳踝，疑似受到槍傷，院方立即安排手術治療。

聲源：民眾：「人載走了。」

另一名受傷的李姓男子，則是被一輛藍色轎車，接應到新竹就醫。

頭份分局副局長吳國偉：「嫌犯供稱係因喝酒，產生嫌隙相約談判。」





案發地點就在頭份下公園，旁邊有早市與不少店家，是頭份最熱鬧的路段。（圖／民視新聞）









槍擊地點下公園，旁邊就是早市，附近也有不少店家，清晨傳槍響人心惶惶，警方擠牙膏辦案，拼湊案情，目前掌握嫌犯這方有兩輛車，槍手還在逃逸，而被害方總共有四輛，其中兩輛被開槍，車上留下清晰彈孔，還有一輛開去新竹，一輛行蹤還在追查，兩幫人馬相約談判，攔截開槍，案情撲朔迷離，是不是真的因為喝酒起糾紛？警方也還要釐清！





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

