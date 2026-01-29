苗栗頭份2派人馬酒後鬥毆 男持刀攻擊釀1死

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣頭份市1間KTV凌晨發生鬥毆事件，2方人馬酒後口角爆發全武行，其中30歲段姓男子拿出摺疊刀攻擊刺傷4人，其中1人送醫不治，警方火速將段嫌在內滋事分子逮捕送辦。

苗栗縣消防局指出，今天凌晨近1時許接獲通報頭份市公北三路金錢豹KTV發生創傷救護案，救護人員到場發現傷者4名，其中莊姓男子（53歲）倒臥門口廣場停車場，胸口、頸部有致命傷口，已呈OHCA（到院前心肺功能停止）。

廣告 廣告

現場其他傷者還有48歲林姓男子，胸口、手部有刀傷，54歲林姓男子頭部撕裂傷，兩人分別倒臥酒店內大廳及門口沙發，消防局均分派救護車送醫；另有38歲陳姓男子拒絕送醫。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長吳國偉表示，初步了解衝突原因為雙方酒客酒後發生口角糾紛進而產生衝突，期間段嫌持摺疊刀攻擊，導致在場4人受傷，其中莊男因傷勢嚴重，送醫後不治身亡。

警方調查，段嫌和莊姓死者分別與多名友人各自在KTV包廂飲酒唱歌，酒後結帳準備離開時，雙方陣營疑因言語略帶粗話，遭對方誤以為在嗆聲，爆發肢體衝突，從店內打到店外，過程中段嫌拿出摺疊刀揮舞攻擊，釀出人命。

警方表示，案發後隨即調閱監視器釐清案情，迅速於5小時內將段嫌及其餘滋事份子逮捕到案，訊後依殺人罪、聚眾鬥毆及傷害等罪移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1150129