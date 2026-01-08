苗栗頭屋除草驚動虎頭蜂群釀禍 61歲男被螫20處命危插管

苗栗頭屋除草竟驚動虎頭蜂群狂襲。（圖 ／翻攝畫面）

苗栗縣頭屋鄉象山村濫坑地區7日上午發生一起疑似虎頭蜂攻擊民眾的驚險事件，1名61歲胡姓男子於田間進行除草作業時，疑似不慎驚動虎頭蜂巢，隨即遭蜂群大規模攻擊，全身出現20多處螫傷，情況一度相當危急。胡男不僅喉嚨明顯腫脹，還出現呼吸困難、意識逐漸不清等嚴重過敏反應，當場不斷呼喊「我沒辦法呼吸」，場面令人怵目驚心。

苗栗縣政府消防局指出，當天上午9點33分接獲通報，指稱有多名民眾在頭屋鄉山區遭蜂螫傷，消防局立即派遣頭屋分隊人車前往救援。救護人員抵達現場時，發現胡男倒臥草叢中，身上仍可見蜂群飛舞，為避免持續遭攻擊，救護人員冒險將其拖離現場，以人力方式抬上救護車，迅速送往苗栗醫院急救。

經醫師評估後，胡男因疑似虎頭蜂螫傷引發嚴重過敏性反應，導致呼吸道腫脹，院方立即為其進行插管治療，暫時穩定呼吸狀況，目前仍住院觀察中。所幸送醫及時，暫無生命危險。

胡男的兒子表示，父親當時正在田間除草，突然遭蜂群攻擊後向家人求救，他與母親及堂兄趕往救援時，也分別在手部、大腿及頭部遭蜂螫傷，幸好三人僅有局部紅腫疼痛，並未出現過敏反應，經救護人員一併送醫處理後已無大礙。

消防局提醒，近期正值虎頭蜂活動頻繁季節，民眾於山區、農地或草叢作業時務必提高警覺，避免拍打或驚擾蜂群。若不慎遭蜂螫傷，尤其出現呼吸困難、意識模糊、全身不適等症狀，應立即撥打119求助，爭取黃金治療時間，以免釀成憾事。

