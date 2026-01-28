苗栗頭屋雙載機車噴摔水溝！1人掛鐵絲圍 2男送醫不治

今（28）日下午，苗栗縣頭屋鄉台13線22公里處發生一起死亡車禍。一輛雙載機車在行駛過程中因不明原因失控，衝出路面墜入路邊水溝，導致一名男子墜入水溝，另一名男子則被拋至中油探採辦公室的鐵絲圍牆上。兩人經送醫搶救後，仍因傷勢過重不幸身亡。

今（28）日下午，苗栗縣頭屋鄉台13線22公里處，一輛雙載機車在行駛過程中因不明原因失控，衝出路面墜入路邊水溝，造成2人死亡。（圖／警方提供，下同）

根據頭屋消防分隊小隊長柳宏興的說法，當日下午2點27分，指揮中心接獲報案，表示現場有自撞事故並有兩人受傷。消防人員抵達現場後，發現其中一名男子落入雨水溝邊坡，另一人則懸掛於鐵絲網上，兩人當時意識模糊，其中一人已經處於昏迷狀態。救援人員隨即派遣救護車及救助器材車進行緊急救援。

現場照片顯示，機車車頭嚴重毀損，事故發生原因仍待警方進一步調查釐清。目前，死者身份尚未完全確認，警方表示將持續追查事件經過及肇事原因。

