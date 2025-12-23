苗栗食品衛生分級授獎 慢魚餐飲展食安成果

苗栗縣政府二十三日上午十一時假縣府第一辦公大樓大廳舉行「一一四年度食品衛生管理分級評核」授獎典禮。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣政府二十三日上午十一時假縣府第一辦公大樓大廳舉行「一一四年度食品衛生管理分級評核」授獎典禮，今年參與評核業者有三六一家，共有一三０家業者通過評核，獲頒分級標章，其中八十七家榮獲「優級」、四十三家獲「良級」，展現苗栗縣食品業者落實自主管理、提升食品衛生與安全的努力成果。

食品衛生管理分級評核由衛生局稽查人員依據「食品良好衛生規範（GHP）準則」進行實地評核，評核內容涵蓋從業人員衛生管理、原料與製程控管、硬體設施與用餐環境等多項指標，透過落實自主管理與授予分級標章，提供消費者選擇安心店家的參考，同時也協助業者提升品牌形象與經營競爭力。

苗栗縣二０二０年獲得國際慢食組織認證，並於竹南、後龍、通霄及苑裡四個沿海鄉鎮推行慢魚運動，強調「懂魚、知魚、食當季、吃在地」的永續海岸發展，並打造「Miaoli Slow Fish」在地品牌。

今年食品衛生管理分級評核活動特別結合苗栗慢魚海岸共同推動，共有三十六家餐飲業者參與，獲頒優良獎章業者有二十四家，展現餐飲業者對食品安全衛生的重視與承諾，也體現對海洋生態保育及在地文化的重視。現場亦邀請六家評核獲獎業者，於頒獎會場展示自家特色海鮮料理，分享經營餐飲的用心及對食品衛生的重視。

苗栗縣縣長鍾東錦感謝所有獲獎業者對食品安全衛生的投入與努力，期盼透過政府與民間的攜手合作，持續推動「安心飲食、在地消費」的良性循環，讓消費者吃得安心、業者做得開心，為苗栗打造更健康、更永續的食安環境。