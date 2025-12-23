苗栗食品重金屬抽驗全數合格 34項市售名單一次看

苗栗縣政府衛生局114年度針對縣內賣場、超市、餐飲業、藥局、傳統市場及電商平台市售食品，進行重金屬抽驗，共檢驗34件，檢驗結果全數合格。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局114年針對賣場、超市、餐飲業、藥局、傳統市場及電商平台市售食品進行重金屬監測抽驗，共檢驗34件，包括穀物、蔬果、禽畜水產品、嬰幼兒食品及飲品調味品，全數合格。衛生局強調，將持續依法規及地方飲食習慣滾動調整抽驗，保障縣民飲食安全。

走進超市挑選白米、查看冷凍魚產地，或為孩子挑選嬰幼兒食品，日常餐桌的安全就在這些細微選擇之中。衛生局提醒，重金屬可能透過食物鏈累積於人體，雖少量可由肝臟代謝排出，但長期累積仍可能對健康造成影響。民眾應選擇來源明確的食材，避免偏食或大量攝取大型魚類，同時保持充足飲水與規律運動，以降低暴露風險。

衛生局指出，本次抽驗品項多樣，包括有機白米、冷凍蔓越莓、冷凍黑醋栗、有機草莓、鯛魚排、鯛魚腹片、豬肉、精緻純米精、R.O純淨水、有機四季豆、四季豆、有機黑葉白菜、旗魚、粗鱗油甘、御品皮蛋、寶寶穀物棒、黃金亞麻子、冷凍青花菜、寶寶粥、發芽糙米、豬肝、減鈉含碘鹽、熟白芝麻粒、冷凍草蝦、高麗菜、樂活蛋、松花皮蛋、挪威鯖魚、糯小米、金目鱸、茄子、草莓果醬及葡萄汁，全數檢驗合格。

衛生局強調，市售食品重金屬監測將持續配合中央政策，並依抽驗結果及地方飲食特色滾動調整抽驗範圍與項目。同時呼籲食品業者落實原料及製程自主管理，避免重金屬誤入產品，確保產品安全。

衛生局表示，食品安全需要政府把關、業者自律與民眾正確選購三方合作。透過持續監測與教育宣導，縣民可以安心選購各類食品，每一餐都更有保障。

