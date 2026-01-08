苗栗首例！救護員「骨針」急救OHCA 患者康復出院

苗栗縣卓蘭消防分隊去年執行的一起路倒救護案件中，患者經高級救護技術員使用「骨針」給藥搶救後住院治療18天康復出院，成為苗栗開放骨針急救後首例成功康復案例。

高級救護技術員使用「骨針」急救成功，患者康復出院。（圖／苗栗縣消防局提供）

114年11月21日，卓蘭消防分隊接獲藥局前路倒救護案件，抵達現場時發現患者已無呼吸心跳，高級救護技術員傅偉業立即在患者脛骨部位使用骨針建立輸液管道，注射腎上腺素進行急救，送醫途中持續搶救。該患者經過18天住院治療後康復出院，恢復正常生活。

依據「救護技術員管理辦法」規定，到院前的緊急救護給藥注射屬於高級救命技術，僅能由高級救護技術員施行。苗栗縣政府消防局自113年7月全面推動高級救護技術員針對到院前心肺功能停止救護使用電動骨針，從肱骨或脛骨給予急救用藥腎上腺素。

統計資料顯示，113年7月至114年12月期間，消防局執行的104件骨針給藥操作由苗栗縣內各消防分隊依勤務出勤量與傷病情況分布執行，其中頭份分隊執行27件最多，竹南分隊22件居次，苗栗分隊15件排名第三。到院前心肺功能停止急救成功率從24%攀升至27%。

高級救護技術員使用「骨針」急救成功，患者康復出院。（圖／苗栗縣消防局提供）

消防局近三年培訓高級救護技術員，目前人數已達52人，每個消防分隊至少配置1名以上高級救護技術員執行緊急救護工作。115年規劃自辦1,296小時高級救護技術員訓練，訓練人數20人，朝向每4名救護人員中就有1名為高級救護技術員的目標邁進。

在救護裝備方面，消防局引進新式救護器材，本次使用的電動骨針為消防局非6都第4個縣市開放高級救護技術員使用的急救利器，得以在第一時間給予藥物治療。消防局呼籲，緊急救護仰賴專業訓練與團隊合作，提醒民眾如遇緊急狀況，務必即時撥打119，讓專業救護人員能在第一時間到場處置，守護民眾生命安全。

