苗栗首屆苗金獎揭曉 鍾東錦表揚

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為表彰企業在創新研發、永續治理、社會責任及人才培育等面向的卓越表現，苗栗縣政府首度辦理「一一五年苗栗縣產業金實卓越獎「苗金獎」評選活動，經專家學者組成評審團進行嚴謹書面審查及複選評比，自眾多優秀企業中遴選出各組獲獎企業及典範人物。縣府將於一一五年八月二十四日在苗栗縣政府第一辦公大樓一樓大廳舉辦頒獎典禮，由縣長鍾東錦親自頒獎表揚，肯定企業對苗栗產業發展的重要貢獻。

縣長鍾東錦指出，「苗金獎」是苗栗縣首次建立以企業卓越經營與永續發展為核心的產業獎項，希望透過公開表揚機制，樹立企業標竿，鼓勵更多企業投入創新研發、智慧轉型與永續治理，共同提升苗栗產業競爭力，打造兼具韌性與國際競爭力的產業環境。

本屆苗金獎共分為上市櫃公司組、大型企業組、中小企業組，以及女力典範獎、環境特殊貢獻獎及性平特殊貢獻獎等類別。其中，「上市櫃公司組」由裕隆汽車製造股份有限公司榮獲第一名，太平洋醫材股份有限公司獲第二名，群聯電子股份有限公司獲第三名；「大型企業組」由瑞士商格蘭富股份有限公司台灣分公司榮獲第一名，李連資源科技股份有限公司獲第二名，台灣圓益石英股份有限公司獲第三名；「中小企業組」則由恆誼化工股份有限公司榮獲第一名，恆智重機股份有限公司獲第二名，田義食品股份有限公司獲第三名。此外，信邦電子股份有限公司副總經理吳幸純榮獲「女力典範獎」，展現女性領導力與企業管理成就；裕隆汽車製造股份有限公司獲頒「環境特殊貢獻獎」，展現企業推動永續發展及環境保護的努力成果；瑞士商格蘭富股份有限公司台灣分公司則獲頒「性平特殊貢獻獎」。