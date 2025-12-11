苗栗首幢社會宅「明駝好室」完工倒數 縣府籲民眾注意申請公告

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣第一幢社會住宅「明駝好室」工程進度順利，預計於明年2月正式完工，引發民眾高度關注。縣府工商發展處表示，近期已有許多鄉親致電縣府詢問申請方式及資格，惟所有申請流程均由「國家住宅及都市更新中心」統一公告，請民眾耐心等待中央正式發布，避免錯過重要資訊。

「明駝好室」位於苗栗市恭敬里中正路苗栗地方法院斜對面，基地面積約460坪，依國家住都中心規劃建築規模為地上12層、地下2層，107戶的社宅大樓；設計有一房型約12坪套房78戶、二房型22坪19戶及三房型32坪10戶。

縣府工商發展處說明，「明駝好室」為苗栗縣首座社會住宅，完工後將由國家住都中心於社宅申請專網「安居好室」公告申請資訊、申請時程與線上申請方式，民眾屆時可直接透過網站完成線上申請。

工商發展處提醒，「明駝好室」目前尚未展開受理程序，請以中央公告為準，避免受誤導。依住都中心初步規劃，社宅採「只租不賣」方式，以「先申請、資格審查後抽籤」進行；租金將以低於當地租金中位數標準提供優惠，包括一般戶8折、社會弱勢戶7 折、經濟弱勢戶5 折。

租期方面，一般戶一期3年，最多可租6年；弱勢戶一期3年，最多可租12年；申請資格須符合「家庭成員」於公告範圍內無自有住宅、所得限制、未領取住宅補貼、未承租其他社宅等要求，家庭成員則包含申請人戶籍內直系親屬及配偶戶籍內直系親屬。

工商發展處長詹彩蘋強調，社會住宅旨在協助在地青年、弱勢族群與有居住需求的家庭，後續會以公開透明方式發布申請資訊。鼓勵鄉親持續關注「安居好室」網站與工商發展處粉絲專頁，確保掌握最新公告。「安居好室」社宅申請專網點此。

