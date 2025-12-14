苗栗首座社宅「明駝好室」115年2月完工！只租不賣

苗栗縣首棟社會住宅「明駝好室」只租不賣。（謝明俊攝）

苗栗縣第一棟社會住宅「明駝好室」工程進度順利，預計於 115 年 2 月正式完工。縣府工商發展處指出，明駝好室社宅採「只租不賣」方式，以「先申請、資格審查後抽籤」進行，租金將以低於當地租金中位數標準提供優惠。「明駝好室」為苗栗縣首座社會住宅，完工後將由國家住都中心於社宅申請專網「安居好室」公告申請資訊、申請時程與線上申請方式，民眾屆時可直接透過網站完成線上申請。

位在苗栗市中正路的「明駝好室」是苗栗縣首座社會住宅，即將在明年2月完工，已經引來許多苗栗鄉親關注，並致電縣府詢問申請方式及資格。縣府工商處特別說明，所有申請流程均由「國家住宅及都市更新中心」統一公告，請民眾耐心等待中央正式發布。

縣府表示，「明駝好室」完工後將由國家住都中心於社宅申請專網「安居好室」公告申請資訊、申請時程與線上申請方式，民眾屆時可直接透過網站完成線上申請。縣府提醒，目前尚未展開受理程序，請以中央公告為準。依住都中心初步規劃，社宅採「只租不賣」方式，以「先申請、資格審查後抽籤」進行；租金將以低於當地租金中位數標準提供優惠，包括：

（一）一般戶：8 折。

（二）社會弱勢戶：7 折。

（三）經濟弱勢戶：5 折。

工商處說，至於租期方面，一般戶一期 3 年，最多可租 6 年；弱勢戶一期 3 年，最多可租 12 年；申請資格須符合「家庭成員」於公告範圍內無自有住宅、所得限制、未領取住宅補貼、未承租其他社宅等要求，家庭成員則包含申請人戶籍內直系親屬及配偶戶籍內直系親屬。

