苗栗駭人隨機攻擊！「員警頭遭砍2刀」嫌犯胸口中槍

最新消息，苗栗市米市街的「南苗菜市場」發生隨機攻擊事件，今天（4日）上午7點40分左右，有位41歲男子不明原因拿著刀闖入菜市場，明顯不是攤販的他，又開口揚言要殺人，很快引起一片驚呼，警方獲報趕來，此時該名男子抓狂猛砍其中一位員警的頭部2刀，但他旋即被制伏，胸口也被警方開槍擊中一發但未貫穿，警方的另一槍則誤傷到幫忙壓制嫌犯的民眾手掌，一共三名傷者目前都送醫搶救，該名男子經查精神狀況不佳，確切犯案原因正在釐清。

警方將嫌犯送醫。（圖／中天新聞)

